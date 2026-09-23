Trump segnala un incontro a sorpresa all’Onu: contatti tra Witkoff, Kushner e Araghchi sullo Stretto di Hormuz

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Il 23 settembre 2026 Donald Trump ha riferito di un incontro a sorpresa tenutosi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha visto la partecipazione di Witkoff, Kushner e Araghchi.

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Secondo quanto comunicato dallo stesso Trump, il vertice informale aveva come oggetto contatti volti a “sbloccare” lo Stretto di Hormuz. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle modalità dell’incontro né su eventuali decisioni emerse.

L’appuntamento, segnalato dallo stesso ex presidente, si inserisce tra i colloqui che si sono svolti nei giorni dell’assemblea Onu, senza che al momento siano disponibili dichiarazioni ufficiali supplementari da parte degli altri partecipanti.