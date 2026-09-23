Trump segnala un incontro a sorpresa all’Onu: contatti tra Witkoff, Kushner e Araghchi sullo Stretto di Hormuz

Secondo quanto comunicato dallo stesso Trump, il vertice informale aveva come oggetto contatti volti a “sbloccare” lo Stretto di Hormuz. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle modalità dell’incontro né su eventuali decisioni emerse.
L’appuntamento, segnalato dallo stesso ex presidente, si inserisce tra i colloqui che si sono svolti nei giorni dell’assemblea Onu, senza che al momento siano disponibili dichiarazioni ufficiali supplementari da parte degli altri partecipanti.
/* Stile per il titolo */
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font-weight: bold;
color: #ffffff; /* Testo bianco per contrastare meglio con il gradiente */
padding: 20px;
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/* Centrare il titolo orizzontalmente */
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/* Impedire il cursore di cambiare su hover sul titolo */
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/* Animazione per il gradiente */
@keyframes gradientAnimation {
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