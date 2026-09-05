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Tesla annuncia la Cybercab dorata a due posti: niente volante né pedali, evento ad Austin il 3 settembre

Tesla presenterà in Texas il 3 settembre la Cybercab dorata a due posti senza volante; video su X anticipa l’evento e l’ingegnere Eric Earley indica l’orario d’inizio.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Tesla mostrerà una nuova versione del suo veicolo autonomo, la Cybercab a due posti color oro, in un evento previsto ad Austin giovedì 3 settembre. Un video promozionale pubblicato su X anticipa la presentazione, accompagnato dalla didascalia “Il futuro è arrivato ad Austin”.

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Scopri come fare

Nel filmato il veicolo appare con portiere ad apertura verticale e senza volante né pedali. Una voce fuori campo attribuita al CEO Elon Musk definisce il modello come “la prima auto progettata specificamente per la guida completamente autonoma senza supervisione”. All’interno si vedono passeggeri conversare e un altro passeggero intento a leggere un libro.

Tesla ha già avviato un servizio limitato di robotaxi basato sulle Model Y, con alcune auto dotate di equipaggio a bordo e altre senza personale. L’azienda intende che il Cybercab privo di volante diventi in futuro il principale modello della sua rete di robotaxi.

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Oltre al nome dell’evento, “Evento di lancio del Cybercab”, la casa automobilistica ha fornito poche informazioni. L’ingegnere del progetto Eric Earley ha scritto su X che la presentazione inizierà alle 17:45 ET di giovedì nel centro di Austin e che ulteriori dettagli saranno comunicati agli invitati.

Musk aveva già mostrato in passato veicoli e soluzioni per la guida autonoma, compresa una presentazione del Cybercab nell’ottobre 2024 in uno studio nell’area di Los Angeles. Tuttavia, il lancio commerciale dei robotaxi non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e alcuni analisti hanno segnalato una crescita inferiore alle attese negli ultimi mesi.

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Dopo un progetto pilota avviato ad Austin nel giugno 2025, Tesla ha esteso il servizio di robotaxi ad alcune altre città del Texas e della Florida. Il servizio rimane spesso limitato alle aree periferiche, ritenute più semplici da servire rispetto ai centri urbani.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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