21/11/2026 — Una vasta ondata di attacchi russi ha colpito l’Ucraina nelle ultime 24 ore, con missili e droni diretti verso più città, tre ponti a Kiev e obiettivi nelle regioni occidentali, e la caduta di due ordigni nel territorio sudorientale della Polonia.

La rappresaglia russa è arrivata subito dopo i raid ucraini sul ponte della Crimea: il presidente Vladimir Putin, dal vertice in Cina, aveva promesso “una risposta dolorosa” e meno di un giorno dopo le forze russe hanno lanciato una serie di attacchi su Kiev. Secondo le ricostruzioni, i colpi sui tre ponti della capitale hanno causato sei vittime.

Tra le città colpite figurano Kryvyi Rih — città natale del presidente Volodymyr Zelensky — dove è stata presa di mira un’industria incendiata, e Leopoli, vicino al confine polacco. Nelle regioni occidentali si registrano inoltre due vittime.

L’emergenza ha oltrepassato i confini ucraini: la Polonia ha segnalato la caduta di due missili nel sud-est del Paese. Una testata sarebbe esplosa a circa 96 chilometri dal luogo in cui sono in corso esercitazioni militari dei Volenterosi, circostanza riportata dal Telegraph. Il governo polacco ha confermato che un ordigno è caduto nel villaggio orientale di Nowy Lipowiec; si sospetta che un altro missile e un drone a reazione abbiano colpito due ulteriori località. Non sono stati registrati feriti.

Il leader polacco Donald Tusk ha espresso forti sospetti sulla natura dell’accaduto: “Apparentemente ci troviamo di fronte a una provocazione intenzionale”, ha detto, aggiungendo che ha informato subito l’Alleanza, che nella notte ha fatto alzare i suoi jet. Anche il segretario Mark Rutte ha definito l’episodio pericoloso richiamando l’unità degli alleati e il sostegno a Kiev: “Questo incidente è chiaramente pericoloso”.

La notizia dei colpi in territorio polacco ha avuto ripercussioni diplomatiche nell’Unione europea. La Danimarca ha espulso l’addetto alla difesa dell’ambasciata russa a Copenaghen e ha minacciato la sospensione dei visti Schengen ai cittadini russi, accusando Mosca di coinvolgimento in un tentato omicidio di un rapper ucraino. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha denunciato l’atteggiamento di Mosca, mentre il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov ha detto che l’invito rivolto ai Paesi dell’E3 è “una possibilità che stiamo attualmente prendendo in considerazione”.

L’escalation arriva in un contesto diplomatico già teso: il trilaterale a Shenzhen fra Putin, Xi e Trump non ha visto la partecipazione dell’Ucraina e ha rilanciato contatti fra il presidente americano e alleati europei. Fonti citate dai media internazionali riferiscono che l’amministrazione americana mira a un accordo di pace entro l’inizio di gennaio, una prospettiva che ha suscitato preoccupazioni sul rischio di concessioni imposte a Kiev. In questo quadro, figure come Dmitry Medvedev hanno ribadito che la possibile adesione di Kiev alla NATO resta al centro delle tensioni.

Le sirene, le esplosioni e il fumo hanno segnato la notte in molte città ucraine, complicando ulteriormente un percorso diplomatico già fragile e facendo salire la tensione sull’intero fianco orientale dell’Europa.