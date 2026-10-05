Tennis&friends in versione serale: Veronica Maya annuncia la manifestazione “by night” per la prevenzione

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04/10/2026 — Tennis&friends si terrà in forma serale: la madrina dell’iniziativa, Veronica Maya, ha annunciato che l’evento sarà “by night” per promuovere attività di prevenzione.

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Scopri come fare

Maya ha spiegato che l’opzione notturna è pensata per agevolare la partecipazione di persone che durante il giorno non riescono a intervenire alle visite. Ha definito la scelta un’esclusiva che punta ad ampliare l’offerta di controlli sanitari.

La manifestazione mantiene il tema della prevenzione “sotto le stelle”, confermando la formula adattata all’orario serale indicata dalla madrina.