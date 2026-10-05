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Tennis&friends in versione serale: Veronica Maya annuncia la manifestazione “by night” per la prevenzione

Tennis&friends si svolgerà quest’anno in versione serale: Veronica Maya presenta la manifestazione di prevenzione sotto le stelle per raggiungere chi non può partecipare di giorno.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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04/10/2026 — Tennis&friends si terrà in forma serale: la madrina dell’iniziativa, Veronica Maya, ha annunciato che l’evento sarà “by night” per promuovere attività di prevenzione.

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Maya ha spiegato che l’opzione notturna è pensata per agevolare la partecipazione di persone che durante il giorno non riescono a intervenire alle visite. Ha definito la scelta un’esclusiva che punta ad ampliare l’offerta di controlli sanitari.

La manifestazione mantiene il tema della prevenzione “sotto le stelle”, confermando la formula adattata all’orario serale indicata dalla madrina.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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