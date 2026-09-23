La Casa Bianca avvia una propria emittente dopo il bando ai reporter

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La Casa Bianca ha avviato una propria emittente televisiva a seguito del divieto imposto ai reporter di coprire alcune attività presidenziali. La decisione ha innescato un acceso confronto politico e legale.

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Lo scontro è incentrato sulla cacciata dei media decisa dall’amministrazione Trump; per questa controversia è attesa oggi la sentenza del tribunale che potrebbe dirimere la questione.

In parallelo, la first lady Melania Trump ha incontrato i cronisti accompagnandoli all’Onu, scelta che si inserisce nel clima di tensione tra la Casa Bianca e alcuni organi di informazione.

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L’articolo originale è a firma di Anna Lombardi e pubblicato da Repubblica il 23 settembre 2026.