Sesno: la sospensione dei reporter è illegale, frutto della rabbia di Trump e destinata a essere annullata

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L’ex corrispondente dalla Casa Bianca per la Cnn, Sesno, ha definito illegale la recente decisione che riguarda i reporter e ha sostenuto che sarà cancellata dai giudici. Lo ha detto in un’intervista rilasciata a Repubblica.
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Secondo Sesno, la misura è nata dalla rabbia di Donald Trump e non da una strategia dell’amministrazione. Ha riassunto la sua valutazione con un breve commento: “Ha agito da solo”, aggiungendo che il presidente al momento è senza portavoce e che la capa di gabinetto era in viaggio.
Nel corso dell’intervista Sesno ha inoltre collegato l’azione di Trump alle ricadute politiche future, affermando che ne subirà le conseguenze alle elezioni di midterm.
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