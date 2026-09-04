Teatro Goldoni, promozione per i residenti: dal 30 settembre in vendita gli abbonamenti “Speciale Teatro” della stagione 2026/27

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Ricomincia la promozione rivolta ai residenti per poter assistere, a prezzi agevolati, a 12 spettacoli della nuova stagione di prosa del Teatro Goldoni.

Per la stagione 2026/2027 sono disponibili 250 abbonamenti promozionali “Speciale Teatro”.

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CF: 94073040274

Scopri come fare

Questi i titoli previsti dalla formula abbonamento per lo “Speciale Teatro”:

Gaber – Mi fa male il mondo (30 ottobre – 01 novembre) – Neri MarcorèIncendi (12 – 15 novembre) –

Frédérique Loliée / Filippo Dini spettacolo accessibile per pubblico di non udenti e non vedenti e con sottotitoli in inglese e francesePredatori di pianura (09 – 13 dicembre) –

Andrea PennacchiAssassinio sull’Orient Express (15 – 17 gennaio) –

Claudio “Greg” GregoriGli innamorati (22 – 24 gennaio) –

Claudio Casadio / Loredana GiordanoHistoria del amor –

Storia dell’amore (29 – 31 gennaio) –

Agrupación Señor Serrano in inglese e spagnolo, con sottotitoli in italianoLe smanie per la villeggiatura (12 – 14 febbraio) –

Giorgio Sangati L’angelo del focolare (19 – 21 febbraio) –

Emma Dante Lo Zar (05 – 07 marzo) –

Stefano Massini Ecuba (02 – 04 aprile) –

Marina Carr / Elisabetta Pozzi spettacolo accessibile per pubblico di non udenti e non vedenti e con sottotitoli in inglesePrima del Temporale (09 – 11 aprile) –

Umberto OrsiniPerfetti sconosciuti (16 – 18 aprile) –

uno spettacolo di Paolo Genovese

I turni sono: venerdì ore 19.30, sabato ore 19, domenica ore 16.

Costi degli abbonamenti: Speciale Teatro: platea 276 euro; 1° ordine 240 euro; 3° ordine 240 euro o 168 euro.



Gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente alla biglietteria del Teatro Goldoni dal 30 settembre al 3 ottobre esibendo il documento di identità che attesta la residenza nel Comune di Venezia. L’abbonamento è nominale.



Nel caso di acquisto per terzi è necessario avere copia della carta d’identità e delega o modulo compilato dall’intestatario. Essendo una tariffa molto agevolata, il massimo di abbonamenti acquistabili con uno stesso nominativo è 2.

Per informazioni: telefono 041 2402011; email marketing@teatrostabileveneto.it; sito www.teatrostabileveneto.it