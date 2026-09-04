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Teatro Goldoni, promozione per i residenti: dal 30 settembre in vendita gli abbonamenti “Speciale Teatro” della stagione 2026/27

Ricomincia la promozione rivolta ai residenti per poter assistere, a prezzi agevolati, a 12 spettacoli della nuova stagione di prosa del Teatro Goldoni. Per la stagione 2026/2027 sono disponibili 250 abbonamenti promozionali “Speciale Teatro”. Questi i titoli previsti dalla formula abbonamento per lo “Speciale Teatro”:  Gaber – Mi fa male il mondo (30 ottobre – […]

Laura Beggiora
a cura di: Laura Beggiora
L'entrata del Teatro Goldoni di Venezia
L'entrata del Teatro Goldoni di Venezia

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Ricomincia la promozione rivolta ai residenti per poter assistere, a prezzi agevolati, a 12 spettacoli della nuova stagione di prosa del Teatro Goldoni.

Per la stagione 2026/2027 sono disponibili 250 abbonamenti promozionali “Speciale Teatro”.

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Questi i titoli previsti dalla formula abbonamento per lo “Speciale Teatro”: 

Gaber – Mi fa male il mondo (30 ottobre – 01 novembre) – Neri MarcorèIncendi (12 – 15 novembre) –
Frédérique Loliée / Filippo Dini spettacolo accessibile per pubblico di non udenti e non vedenti e con sottotitoli in inglese e francesePredatori di pianura (09 – 13 dicembre) –
Andrea PennacchiAssassinio sull’Orient Express (15 – 17 gennaio) –
Claudio “Greg” GregoriGli innamorati (22 – 24 gennaio) –
Claudio Casadio / Loredana GiordanoHistoria del amor –
Storia dell’amore (29 – 31 gennaio) –
Agrupación Señor Serrano in inglese e spagnolo, con sottotitoli in italianoLe smanie per la villeggiatura (12 – 14 febbraio) –
Giorgio Sangati L’angelo del focolare (19 – 21 febbraio) –
Emma Dante Lo Zar (05 – 07 marzo) –
Stefano Massini Ecuba (02 – 04 aprile) –
Marina Carr / Elisabetta Pozzi spettacolo accessibile per pubblico di non udenti e non vedenti e con sottotitoli in inglesePrima del Temporale (09 – 11 aprile) –
Umberto OrsiniPerfetti sconosciuti (16 – 18 aprile) –
uno spettacolo di Paolo Genovese

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I turni sono: venerdì ore 19.30, sabato ore 19, domenica ore 16.
Costi degli abbonamenti: Speciale Teatro: platea 276 euro; 1° ordine 240 euro; 3° ordine 240 euro o 168 euro.

Gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente alla biglietteria del Teatro Goldoni dal 30 settembre al 3 ottobre esibendo il documento di identità che attesta la residenza nel Comune di Venezia. L’abbonamento è nominale.

Nel caso di acquisto per terzi è necessario avere copia della carta d’identità e delega o modulo compilato dall’intestatario. Essendo una tariffa molto agevolata, il massimo di abbonamenti acquistabili con uno stesso nominativo è 2.

Per informazioni: telefono 041 2402011; email marketing@teatrostabileveneto.it; sito www.teatrostabileveneto.it 

( aggiornato il
Laura Beggiora
Laura Beggiora
Giornalista, speaker radiofonica e presentatrice tv. Curatrice di eventi, trasferita in Veneto dopo lunga permanenza in Toscana. Ospite in alcune trasmissioni di Canale 5. laura_b@lavocedivenezia.it
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