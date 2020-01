Studente veneto colpito da tubercolosi, è ricoverato in ospedale

Studente veneto si ammala di tubercolosi. Il ragazzo è ricoverato in ospedale e sta seguendo la terapia adatta. Il nuovo caso di tubercolosi polmonare ha interessato, questa volta, uno studente residente in Veneto che frequenta l’Istituto Veronesi di Rovereto, a Trento.

A segnalarlo è l’Azienda sanitaria trentina, precisando che non c’è nessuna correlazione con il caso segnalato nei giorni scorsi verificatosi, sempre a Rovereto in un altro liceo, il Rosmini.

Lo studente si trova ricoverato in ospedale e le sue condizioni di salute non sono gravi, ha iniziato a seguire la terapia specifica per la tubercolosi.

Sono state attivate dall’Azienda sanitaria veneta le procedure di controllo per individuare i contatti stretti di questo ultimo caso.

L’Asl ha coinvolto l’Apss (Azienda sanitaria per i servizi provinciali) per svolgere gli accertamenti sanitari sui compagni di classe dell’ammalato, in programma nei prossimi giorni.