“Street and Pop Culture” con Romero Britto, Mr. Savethewall e TVboy ad Albignasego, Padova

Colori accesi, messaggi forti e provocazioni anche audaci sulla società di oggi: sono questi i comuni denominatori delle opere degli artisti di fama internazionale Romero Britto, Mr. Savethewall e TVboy in mostra a Padova dal 17 al 30 gennaio.

Gli spazi del Centro Commerciale Ipercity si preparano ad ospitare 20 opere dei 3 esponenti di rilievo del panorama dell’arte contemporanea, artisti che, seppur attraverso tecniche e modalità differenti, hanno saputo distinguersi per la propria personale e profonda riflessione sul mondo della Street Art e della Pop Art. Queste due vivaci correnti artistiche vengono raccontate attraverso le opere e le serigrafie originali presenti in mostra.

L’evento ha il patrocinio della Provincia di Padova e del Comune di Albignasego.

La selezione delle opere accompagna il visitatore in un percorso immersivo nel mondo dei 3 street artist.

Quello di Romero Britto si caratterizza per una ricercatezza di colori e vibrazioni positive che, combinate tra loro, danno vita a motivi audaci e fantasiosi, realizzati con una tecnica che il New York Times definisce “fonte di calore, ottimismo e amore”. Quello di Mr. Savethewall ha decisamente un animo più green: l’artista comasco si dichiara infatti a favore del decoro urbano. I suoi murales sono realizzati su nastro adesivo facilmente rimovibile e le sue opere su materiali riciclabili a basso impatto ambientale. Un mondo più di denuncia invece quello di TVboy. Esponente del movimento italiano del NeoPop, fin dalle sue prime opere ha voluto inserire tematiche forti, rappresentazioni satiriche e messaggi provocatori spesso utilizzando come protagonisti personaggi della contemporaneità (politici, calciatori, musicisti, attori, etc.) con l’obiettivo di spiazzare e fare scalpore.

“Ci piace portare colore nei nostri spazi e coinvolgere sempre di più i nostri clienti” afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. “C’è ormai un legame consolidato tra Ipercity e la street art, come si evince dai murales nel nostro parcheggio dei noti artisti locali Tony Gallo e Carolì. E c’è una nostra volontà di rafforzare ulteriormente il legame che abbiamo con la nostra città, Padova, da anni coinvolta da questo filone artistico. Questa volta abbiamo voluto “esagerare” ospitando artisti di fama internazionale, come Romero Britto, Mr. Savethewall e TVboy, che peraltro ha da poco esposto al museo Mudec di Milano. Speriamo che questa sia un’opportunità unica non solo per chi frequenta il nostro Centro, ma per tutto il nostro territorio.”

La mostra “Street and Pop Culture” è gratuita e aperta a tutti e sarà visibile nella Galleria del Centro Commerciale Ipercity negli orari di apertura del Centro, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 21:00.