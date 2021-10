Ipercity Job Lab: percorso gratuito di 5 incontri per chi cerca lavoro

Un percorso gratuito di cinque incontri di orientamento dedicati al mondo del lavoro, da come scrivere un CV a come valorizzare le proprie “skills” nell’epoca del digitale: è Ipercity Job Lab, che ogni mercoledì, dal 20 ottobre al 17 novembre, presso la sala riunioni al primo piano del Centro Commerciale Ipercity, proporrà 5 eventi gratuiti per fornire strumenti pratici e concreti a chi cerca lavoro.

Ipercity Job Lab è un progetto nato dalla collaborazione tra Ipercity e Manpower, con il patrocinio del Comune di Albignasego, e nasce dalla volontà di contribuire al benessere del territorio intervenendo su un tema, quello del lavoro, che è quanto mai urgente e importante per i giovani, ma anche per i molti che si trovano a dover “ripartire”, a volte senza possedere delle conoscenze digitali utili o addirittura necessarie.

“Questi incontri sono pervasi dallo spirito della “ripartenza” e della collaborazione. Un’unione col territorio e il nostro Comune, sempre in prima linea, e con una realtà come Manpower che ha lo standing per offrire al nostro pubblico questo importante percorso” afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. “Il contributo delle imprese e dei luoghi che offrono lavoro, come la nostra realtà, in attività di orientamento sono cruciali. Con questa iniziativa vogliamo aiutare i giovani e chi cerca un’occupazione a conoscere meglio e valutare le proprie attitudini e capire come la stesura di un curriculum, attività che può sembrare banale, possa invece rivestire un ruolo fondamentale nella ricerca del lavoro.

Speriamo con Ipercity Job Lab, visto il periodo di pandemia che ancora attraversiamo, di poter aiutare a “ripartire” il maggior numero di persone possibile”.

Il primo appuntamento, mercoledì 20 ottobre, sarà My Skills in cui verranno affrontate le competenze più richieste dal mercato del lavoro e il modo più efficace per scrivere un cv 4.0.

Mercoledì 27 si parlerà di Personal Branding: partendo dall’auto-consapevolezza verso i propri punti di forza e debolezza si imparerà a valorizzare la propria immagine sui social.

Il 3 novembre Brilliant Interview, dove si discuterà su come affrontare il colloquio di lavoro in tutte le sue forme, dalla più tradizionale al video colloquio, e di tutte le più innovative modalità richieste dal mondo del lavoro, così come è cambiato con l’esperienza Covid, con laboratorio di simulazione.

Il 10 novembre si parlerà di Digital Search & Linkedin, dedicato alla ricerca di lavoro nei canali digitali e attraverso i social network, con focus e approfondimento di Linkedin, la piattaforma social professionale più utilizzata al mondo.

A chiudere il ciclo di incontri, il 17, si affronteranno le Politiche Attive del lavoro con approfondimento in particolare dell’Assegno per il Lavoro: cos’è, come si richiede, quali opportunità per i disoccupati over 30.

“Per noi è un onore essere partner di Ipercity in questa iniziativa e mettere le nostre competenze al servizio di chi vorrà approfondire i temi che affronteremo” dice Michela Dal Molin, Regional Manager di Manpower per il Triveneto Occidentale. “Come Agenzia per il Lavoro da sempre siamo attenti ai temi di orientamento per supportare i giovani e meno giovani a entrare o rientrare nel mondo del lavoro in maniera consapevole rispetto alle nuove modalità e sfide che ci propone il mercato”.

Ogni mercoledì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, in occasione delle giornate di Ipercity Job Lab, lo Staff Manpower, coordinato dalla District Manager di Padova Silvia Susin, fornirà il servizio “CV Check”, presso la piazza principale di Ipercity. Sarà possibile presentare il proprio curriculum e ricevere consigli per migliorarlo.

Tutti gli incontri di orientamento e i CV Check saranno gratuiti, con numero chiuso e prenotazione obbligatoria cliccando al seguente link

https://forms.office.com/r/Jg8DUVL6nS

Per informazioni scrivere a:

[email protected]

o andare sul sito

ipercity.it