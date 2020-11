Stefano Bettarini bestemmia al Grande Fratello VIP? Sarà squalificato?

A due giorni dal suo ingresso al Grande Fratello VIP, Stefano Bettarini potrebbe già essere squalificato per una bestemmia. A far discutere è un video, pubblicato ieri su Twitter, che mostra l’ex calciatore pronunciare una frase blasfema. Il regolamento parla chiaro: le imprecazioni di stampo religioso sono vietate. Tuttavia in rete c’è chi difende Bettarini: il suo sarebbe un semplice intercalare di stampo toscano che non va assolutamente punito. Ma non lo era, in chiave romagnola, anche quello di Denis Dosio, cacciato lo scorso 2 ottobre per una frase molto simile? Cosa avrebbe detto l’ex marito di Simona Ventura per ricevere un trattamento diverso da quello dell’influencer?





La bestemmia di Stefano Bettarini

Per capirlo bisogna analizzare la “prova” che da ieri sera circola sui social: si tratta di un video di soli 10 secondi che immortala il momento esatto in cui Stefano Bettarini bestemmia (o almeno così sembra esaminando l’audio e il labiale). Seduto sul divano, l’ex calciatore stava raccontando a Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli la sua precedente esperienza al Grande Fratello VIP mangiando delle patatine. Ad un certo punto, parlando della vittoria al televoto contro Andrea Damante, in tutta nonchalance ha pronunciato:

“Lui, quando è uscito, porca m******“. Immediato lo sgomento e l’imbarazzo dei coinquilini che hanno subito compreso la gravità della frase. Si sente una voce fuori campo dire “non ho capito” e il video termina qui. L’esclamazione dell’ex calciatore è leggermente “masticata” anche perché parlava con la bocca piena, ma basterà per salvarlo dall’eliminazione? Qualche ora dopo è comparso in rete un secondo video, più completo, che mostra gli attimi successivi alla presunta bestemmia. A condividerlo è il sito Biccy e sottolinea come Bettarini si sia “corretto” e potrebbe per questo motivo non essere eliminato. Cos’avrebbe detto Stefano per “salvarsi in corner” ed evitare ripercussioni?





Il nuovo filmato dura 20 secondi e fa sentire cos’è successo dopo il controverso momento: l’ex calciatore riprende a parlare pronunciando “maroschina, maroschella… marosca…” come per camuffare la blasfemia e far intendere di aver detto quello. Un escamotage molto simile a quello attuato da Veronica Angeloni, che nell’edizione 2017 del Grande Fratello VIP si “salvò” ripetendo più volte “camalow“. L’ex pallavolista negò comunque di aver bestemmiato sostenendo che la sua espressione fosse stata “orca madosca”.

La difesa della fidanzata

A Mattino Cinque è intervenuta Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex calciatore, che ha dichiarato:





“No, è impossibile: io conosco bene Stefano e non ha mai, dico mai, detto una bestemmia in vita sua. È un uomo molto credente perché prima di andare a letto fa la preghiera, lo posso assicurare. È un intercalare toscano, è una frase che si sente spesso in Toscana e sicuramente lì durante il Grande Fratello può uscire un intercalare come è successo a tante persone. Quindi, veramente, non voleva offendere di certo nessuno”.

Il giudizio del web

Il web è diviso tra chi “grazierebbe” Stefano Bettarini e chi invece, ricordando cosa successe a Denis Dosio, lo vorrebbe fuori già stasera.

Francesco si chiede: “fate rietrare anche Dosio allora”, gli fa eco Bella Ciao Fans postando: “Non diciamo c****te. Io sono toscano, ‘Dio Bono’ ‘Dio Bonino’ ‘Dio Bo’ ossia quello che diceva Brosio è un intercalare tipico delle nostre zone… Ma ‘Porca m******’ non è un intercalare: è un bestemmione in piena regola anche da noi”.

A spezzare una lancia per l’ex marito della Ventura ci ha pensato Mando che scrive: “Non x giustificare Bettarini, ma il GF VIP e la tv in genere sono il bor****o della moralità: quelli che offendono e alzano le mani, 9 volte su 10 gliela fanno passare, mentre quelli a cui sfugge un intercalare offensivo nei confronti di un’entità immaginaria, vengono epurati”.

Cosa succederà a Stefano Bettarini? Il Grande Fratello VIP ha poche ore per prendere una decisione che farà comunque discutere. Se lo salvasse cozzerebbe con il precedente di Denis Dosio – squalificato proprio per una bestemmia – ma se lo eliminasse farebbe imbufalire quanti hanno assistito alle frasi sessiste di Francesco Oppini rimaste del tutto impunite.

Marie Jolie