16 novembre 2026 — La stagione dello sci si annuncia più breve: molti impianti situati a quote inferiori faticano ad aprire, con conseguenze sull’offerta turistica e sulla durata effettiva dell’attività sulle piste.

A reggere meglio sono le località più rinomate, che risultano anche tra le più care. Queste destinazioni, grazie alla loro attrattiva, mostrano una maggiore capacità di mantenere gli impianti operativi rispetto agli impianti a quote più basse.

Il costo per gli sciatori è aumentato: negli ultimi cinque anni il prezzo degli skipass è cresciuto del 43%. L’incremento rende ancora più marcata la differenza tra le strutture che resistono e quelle costrette a pause o chiusure anticipate.

La combinazione di piste ridotte e tariffe più alte alimenta un quadro di stagione complessivamente più corta per chi pratica lo sci, con riflessi per operatori e frequentatori.