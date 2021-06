“Mi vuoi sposare?” In spiaggia al Lido con lo striscione: la romantica proposta

“Mi vuoi sposare?” al Lido di Venezia. Un grande striscione in spiaggia al tramonto, che la giovane scorge il giorno del suo compleanno dopo esser stata condotta lì bendata.

E’ stata una romantica sorpresa la proposta di matrimonio che si è vista stasera in riva al mare sull’isola lidense e che ha visto sugellare con un “Sì” le promesse d’amore di due giovani veneziani.

Ad averla organizzata per la sua amata è Mattia Fedalto, imprenditore di Marghera di 33 anni e titolare della Diamond Venice. La fortunata invece è Erica Scianna, mestrina, 26 anni compiuti oggi.

La giovane, ignara di tutto, è stata accompagnata in riva al mare dal fidanzato. La giornata sull’isola veneziana doveva essere un modo per festeggiare il suo compleanno e invece, prima che il sole tramontasse, è tornata a casa “promessa sposa“.

Complici della bella sorpresa gli amici dei promessi sposi che hanno sostenuto lo striscione in riva al mare. La ventiseienne, dopo essersi tolta la benda, ha visto il fidanzato inginocchiarsi e porgerle l’anello di fidanzamento. La reazione, istintiva e spontanea, è stata quello di abbracciarlo tra lacrime di commozione.

Una bella notizia estiva, e ai due sposini veneziani gli auguri della redazione de La Voce di Venezia.



