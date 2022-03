A causa della positività al Covid-19 di un membro della compagnia, sono state rinviate al 25 e 26 maggio le due date di “Finché social non ci separi”, lo spettacolo con protagonista la coppia Katia Follesa – Angelo Pisani in programma il 25 e 26 marzo al Teatro Toniolo di Mestre per il cartellone “È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2021.22”.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date (biglietti del 25 marzo per il 25 maggio e del 26 marzo per il 26 maggio).