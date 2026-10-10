Cheli: la nuova legge elettorale, secondo il costituzionalista, introduce un vero cambio di regime

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Il costituzionalista Cheli ha definito la recente legge elettorale come l’introduzione di un nuovo regime attraverso una norma ordinaria, sostenendo che la misura determina una torsione verso il premierato.
Intervenuto sul tema, Cheli ha indicato nell’entità del premio di maggioranza il principale vulnus della norma, definendolo spropositato rispetto ai principi costituzionali.
Il giurista ha inoltre affermato che la Corte costituzionale interverrà “per tempo” per valutare la legittimità della legge anche nel caso si dovesse votare con urne anticipate.
Le considerazioni di Cheli sono state riportate da Repubblica il 10 ottobre 2026.