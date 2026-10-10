5 x 1000
HomenotizieCheli: la nuova legge elettorale, secondo il costituzionalista, introduce un vero cambio...

Cheli: la nuova legge elettorale, secondo il costituzionalista, introduce un vero cambio di regime

Il costituzionalista Cheli sostiene che la legge elettorale approvata con norma ordinaria crea un nuovo regime, spinge verso il premierato e ha un premio di maggioranza eccessivo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il costituzionalista Cheli ha definito la recente legge elettorale come l’introduzione di un nuovo regime attraverso una norma ordinaria, sostenendo che la misura determina una torsione verso il premierato.

Intervenuto sul tema, Cheli ha indicato nell’entità del premio di maggioranza il principale vulnus della norma, definendolo spropositato rispetto ai principi costituzionali.

Il giurista ha inoltre affermato che la Corte costituzionale interverrà “per tempo” per valutare la legittimità della legge anche nel caso si dovesse votare con urne anticipate.

Le considerazioni di Cheli sono state riportate da Repubblica il 10 ottobre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE