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Corsa al prezzo fisso per la luce: sul Portale Arera emergono offerte scontate, Plenitude è 26ª

Sul Portale offerte di Arera si trovano opportunità a prezzo fisso: sconti e componente energia ribassata rispetto al Pun. L’offerta Plenitude -30% è 26ª.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La ricerca di contratti a prezzo fisso per la fornitura elettrica si accelera con l’avvicinarsi dell’inverno. Sul Portale offerte di Arera sono infatti segnalate alcune opportunità caratterizzate da sconti e da una componente energia fissata a livelli inferiori rispetto al Pun.

Secondo l’analisi pubblicata da Federico Formica su Repubblica, queste proposte appaiono particolarmente rilevanti prima dei possibili rialzi di prezzo nella stagione fredda. I risparmi indicati derivano in parte dagli sconti promossi dalle aziende e in parte dal confronto tra la componente energia proposta e il prezzo di riferimento del mercato.

Tra le offerte presenti sul portale, quella di Plenitude con uno sconto del 30% risulta classificata in 26esima posizione nella comparazione pubblicata da Repubblica.

La segnalazione è contenuta nell’articolo di Federico Formica pubblicato su Repubblica il 10 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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