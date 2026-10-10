Tromba d’aria a Marsala: drone sorvola la scuola Alcide De Gasperi e le aree danneggiate

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Un violento fenomeno atmosferico ha interessato Marsala il 9 ottobre 2026. Un drone è stato impiegato per sorvolare la scuola Alcide De Gasperi e le aree circostanti colpite dalla tromba d’aria, con rilievi sulle condizioni dei luoghi.

Le operazioni di sorvolo hanno riguardato in particolare il plesso scolastico Alcide De Gasperi e le zone limitrofe maggiormente interessate dal passaggio del vortice. I rilievi hanno evidenziato danni diffusi nelle aree prese in esame.

I rilievi aerei sono stati effettuati nelle ore successive all’evento per valutare l’entità degli effetti della tromba d’aria sul territorio comunale.