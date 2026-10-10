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Marquez trionfa nella Sprint in Indonesia e conquista la leadership del Mondiale

Marquez vince la Sprint del GP Indonesia e sale in testa al Mondiale. Ogura 2°, Di Giannantonio 3°. Bezzecchi cade alla prima curva dopo il contatto con Fernández.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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10 ottobre 2026 — Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio d’Indonesia, salendo al comando della classifica mondiale.

Lo spagnolo della Ducati si è imposto nella mini gara precedendo Ai Ogura, secondo, e Fabio Di Giannantonio, terzo. Jorge Martin ha chiuso quarto.

La Sprint ha assunto rilievo anche per la caduta di Marco Bezzecchi: il pilota dell’Aprilia è caduto alla prima curva dopo un contatto con Fernández.

Con il successo in Indonesia Marquez ha scavalcato Martin nella corsa al titolo, prendendo la vetta del Mondiale dopo la Sprint.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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