Marquez trionfa nella Sprint in Indonesia e conquista la leadership del Mondiale

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10 ottobre 2026 — Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio d’Indonesia, salendo al comando della classifica mondiale.

Lo spagnolo della Ducati si è imposto nella mini gara precedendo Ai Ogura, secondo, e Fabio Di Giannantonio, terzo. Jorge Martin ha chiuso quarto.

La Sprint ha assunto rilievo anche per la caduta di Marco Bezzecchi: il pilota dell’Aprilia è caduto alla prima curva dopo un contatto con Fernández.

Con il successo in Indonesia Marquez ha scavalcato Martin nella corsa al titolo, prendendo la vetta del Mondiale dopo la Sprint.