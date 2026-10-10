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Fiorella Mannoia e Anna Maria Dilevrano, duetto improvvisato nella prima puntata di The Voice Senior

Nella prima puntata di The Voice Senior Anna Maria Dilevrano canta un brano di Mannoia, entra nel suo team e duetta con lei su “L’amore si odia”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella prima puntata di The Voice Senior si è consumato un momento musicale improvvisato che ha coinvolto Fiorella Mannoia e la concorrente Anna Maria Dilevrano.

Dilevrano si era presentata alle Blind Audition interpretando “Quello che le donne non dicono”, storico brano della cantante romana. La performance ha convinto i coach e la concorrente ha infine scelto di entrare nel team guidato da Mannoia.

Subito dopo la scelta, sul palco è nato un duetto fra le due su “L’amore si odia”, brano noto per essere stato eseguito in origine da Noemi insieme a Fiorella Mannoia. L’esibizione, definita dallo stesso programma come un momento improvvisato, ha concluso la fase della selezione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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