Fiorella Mannoia e Anna Maria Dilevrano, duetto improvvisato nella prima puntata di The Voice Senior

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Nella prima puntata di The Voice Senior si è consumato un momento musicale improvvisato che ha coinvolto Fiorella Mannoia e la concorrente Anna Maria Dilevrano.

Dilevrano si era presentata alle Blind Audition interpretando “Quello che le donne non dicono”, storico brano della cantante romana. La performance ha convinto i coach e la concorrente ha infine scelto di entrare nel team guidato da Mannoia.

Subito dopo la scelta, sul palco è nato un duetto fra le due su “L’amore si odia”, brano noto per essere stato eseguito in origine da Noemi insieme a Fiorella Mannoia. L’esibizione, definita dallo stesso programma come un momento improvvisato, ha concluso la fase della selezione.