The Voice Senior riparte: Francesco Renga ospite, duetto con il coach Nek sui loro successi

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La nuova stagione di The Voice Senior è ripartita il 10 ottobre 2026 su Rai1 con un ospite d’eccezione: Francesco Renga.

Il cantante è salito sul palco durante la prima puntata e si è esibito insieme al coach Nek.

I due hanno proposto un medley dei loro brani più noti, includendo tra gli altri i pezzi “Meravigliosa” e “Fatti avanti amore”.

L’esibizione ha coinvolto il pubblico in studio e gli spettatori a casa, segnando uno dei momenti musicali della serata.

La puntata ha dunque inaugurato la nuova edizione del talent su Rai1 con musica italiana e la partecipazione diretta di artisti già affermati nel panorama nazionale.