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The Voice Senior riparte: Francesco Renga ospite, duetto con il coach Nek sui loro successi

Il 10 ottobre 2026 su Rai1 la nuova stagione di The Voice Senior è ripartita con Francesco Renga ospite: duetto con il coach Nek in un medley tra “Meravigliosa” e “Fatti avanti amore”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La nuova stagione di The Voice Senior è ripartita il 10 ottobre 2026 su Rai1 con un ospite d’eccezione: Francesco Renga.
Il cantante è salito sul palco durante la prima puntata e si è esibito insieme al coach Nek.

I due hanno proposto un medley dei loro brani più noti, includendo tra gli altri i pezzi “Meravigliosa” e “Fatti avanti amore”.
L’esibizione ha coinvolto il pubblico in studio e gli spettatori a casa, segnando uno dei momenti musicali della serata.

La puntata ha dunque inaugurato la nuova edizione del talent su Rai1 con musica italiana e la partecipazione diretta di artisti già affermati nel panorama nazionale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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