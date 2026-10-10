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John Malkovich vince a Venezia e ritorna al cinema con “Wilde horse nine” sulle pagine più oscure della storia americana

John Malkovich, Coppa Volpi a Venezia, torna con “Wilde horse nine”, film sulle pagine più buie della storia americana e gli omicidi di Kennedy e Allende.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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John Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi a Venezia e ora è in corsa per l’Oscar. L’attore torna nelle sale con il film Wilde horse nine, che affronta alcune delle pagine più oscure della storia americana.

La pellicola mette al centro, secondo la presentazione, gli omicidi di figure come John F. Kennedy e Salvador Allende, inserendoli nel racconto delle vicende più cupe del Paese.

Sull’esperienza dell’attore è rimasto un commento chiaro e sintetico: “Noi attori siamo i protagonisti dei sogni degli altri”, ha detto Malkovich, riassumendo il suo rapporto con il mestiere e con il film.

Dopo il riconoscimento veneziano, la corsa verso l’Oscar si avvia ufficialmente per il divo, che torna a confrontarsi in sala con temi storici e politici di forte impatto.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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