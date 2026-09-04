5 x 1000
HomenotizieSparatoria a Minneapolis: due morti, più feriti e il sospetto trovato morto

Sparatoria a Minneapolis: due morti, più feriti e il sospetto trovato morto

A Minneapolis il 3 settembre 2026 un uomo ha sparato su persone su un marciapiede: due morti, diversi feriti (tra cui 3 agenti); il sospetto è deceduto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Minneapolis, 3 settembre 2026 — Un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone su un marciapiede a Minneapolis, nello stato del Minnesota, provocando un violento bilancio di vittime.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo le autorità l’attacco ha causato due morti e diversi feriti; tra questi figurano tre agenti di polizia. Anche il presunto aggressore è deceduto, informazione confermata alla stampa dal sergente Garrett Parten.

Subito dopo la sparatoria l’uomo è riuscito a fuggire a bordo di un veicolo, scatenando una vasta caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. Le ricerche, avviate nelle fasi iniziali delle indagini, si sono concluse con il decesso del sospettato.

LEGGI ANCHE:

Nelle prime fasi dell’indagine, come riportato da Abc News, il capo della polizia di Minneapolis Brian O’Hara aveva rivolto un appello ai cittadini per raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile, sottolineando l’impegno degli investigatori nel seguire ogni pista.

Al momento non sono note le motivazioni dell’attacco; le autorità proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire le circostanze dell’episodio.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE