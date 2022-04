“Così come lasciano le stanze turisti ‘referenziati’, le signore delle pulizie sono eroine”. Lettere

Vi assicuro che a giudicare come lasciano le stanze alcuni turisti “referenziati”, costringendo le donne delle pulizie (vere eroine) a subire un lavoro pesantissimo, non mi meraviglio.

E comunque le fotografie mi hanno molto ricordato le calli la domenica mattina, come stamattina, con cumuli di cartoni di pizze, bottiglie rotte, montagne di bicchieri di plastica e molto altro.

Che strano modo divertirsi il sabato sera, urlando come Rocky Balboa a vanvera barcollando come in preda ad una labirintite, i vostri uomini e le vostre donne vi devono amare veramente tanto, visto che siete davvero brutti da vedere.

Mala tempora currunt, cari miei.

