Situazione Covid di oggi: ulteriori aumenti

Situazione del Covid di oggi. Dati ufficiali del ministero della Salute.

Sono 7.230 i positivi ai test delle ultime 24 ore.

Ieri erano stati 6.596.

Sono invece 27 le vittime in un giorno.

Ieri erano state 21.

Sono 212.227 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Ieri erano stati 215.748.

Il tasso di positività di oggi è del 3,4%.

Il dato è in aumento rispetto al 3,0% di ieri.

Sono 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Si tratta di un aumento di +8 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 25 (ieri erano 14).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.409, in aumento di cento unità rispetto a ieri.

Tornano sopra i centomila gli attualmente positivi al Covid.

In Italia sono al momento 101.046, con un incremento di 3.826 rispetto a ieri.

DATI DEL VENETO DI OGGI

Sono 888 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore.

Cresce anche il numero complessivo dei decessi, 11.645 con un aumento di +1.

I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.303 (+323).

Si ferma, la crescita dei dati ospedalieri. nelle aree non critiche sono 168 (-1) i malati ricoverati, mentre nelle terapie intensive sono 18 (-1).

La Fondazione Gimbe oggi ha diffuso i dati settimanali del Veneto.

Si tratta di dati in peggioramento nella settimana 28 luglio-3 agosto.

Sono i dati Covid in Veneto, secondo l’analisi dell’osservatorio della Fondazione Gimbe.

I casi attualmente positivi sono 261 per 100.000 abitanti, e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (7,6%) rispetto alla settimana precedente.

Sotto invece sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

In queste province si registrano oltre 50 casi per 100.000 abitanti: Belluno (50), Padova (71), Rovigo (82), Treviso (109), Venezia (82), Verona (133), Vicenza (70);

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, rileva Gimbe, è pari al 55,6% (media Italia 56%) a cui aggiungere un ulteriore 8,8% (media Italia 9,5%) solo con prima dose.

IN SPAGNA AUMENTANO REGIONI CON COPRIFUOCO

Le ultime notizie arrivano dalla Spagna dove sono state decise ulteriori 2 settimane in più di coprifuoco a Barcellona.

La giustizia spagnola ha convalidato la richiesta del governo regionale catalano di mantenere il coprifuoco come misura anti-Covid a Barcellona e in altri comuni del nord-est del Paese iberico a causa degli alti indici di contagio.

Lo si apprende da un comunicato del Tribunale regionale della Catalogna.

La limitazione della libertà di movimento notturna – valida dall’1 di notte alle 6 del mattino – rimarrà in vigore almeno fino al 20 agosto.

In tutto, spiegano i media iberici, saranno ora 176 i comuni catalani per cui sarà valido il coprifuoco, 13 in più che fino ad oggi.

Le autorità regionali hanno infatti chiesto di modificare il criterio secondo il quale la situazione di un comune è ad alto rischio.

Ora sarà sufficiente un’incidenza cumulativa di nuovi casi registrati negli ultimi 7 giorni uguale a superiore a 250 ogni 100.000 abitanti, e non più di 400 ogni 100.000.

PANDEMIA NEL MONDO: IN THAILANDIA NON C’E’ PIU’ POSTO PER I MORTI

La variante Delta travolge l’Asia con picchi di casi e decessi per Covid dalla Thailandia all’Indonesia, da Tokyo al Pakistan e alla Cina.

Intanto il mondo ha ormai superato il triste traguardo dei 200 milioni di contagi con oltre 4,25 milioni di morti.

In Thailandia dunque ormai è piena emergenza, e si rivivono le immagini drammatiche degli obitori che non riescono più a contenere il numero di morti in arrivo, e che hanno iniziato ad affittare container refrigerati per conservare i corpi.

Spesso i cadaveri rimangono nelle case diversi giorni, perché le squadre dei sanitari non riescono a gestire tutte le richieste.

A Tokyo, i contagi hanno raggiunto cifre mai così allarmanti, sfondando la barriera dei 5 mila giornalieri mentre crescono i timori per un’eccessiva sollecitazione del sistema sanitario durante i Giochi olimpici.

Aumenta infatti il numero dei pazienti in terapia intensiva, a 135, il livello più alto da inizio febbraio.

Intanto, l’Indonesia ha registrato 1.747 decessi in 24 ore, superando le 100 mila vittime dall’inizio della pandemia.

Il paese ha registrato un enorme aumento dei casi dall’inizio di luglio e oltre 30.100 morti.

E anche il Pakistan ha registrato il suo record di infezioni giornaliere aprile, con 5.661 e 60 morti.

Intanto, la Cina combatte il suo più grande focolaio da mesi, ma mentre affronta la nuova crisi pensa anche alla ‘diplomazia dei vaccini’, e annuncia la fornitura di due miliardi di dosi al resto del mondo entro la fine dell’anno e la donazione di 100 milioni di dollari al programma Covax.

In Australia, intanto, Melbourne torna in lockdown mentre Sydney registra l’ennesimo record di casi giornalieri.

Nel Paese, oltre metà dei suoi 25 milioni di abitanti è ora in isolamento.

L’appello delle autorità è a vaccinarsi, in un Paese dove finora solo il 20% della popolazione è completamente immunizzato.

La Thailandia, che era riuscita a superare lo scorso anno con un basso numero di casi, si trova ora, come molti paesi dell’Asia, impreparata di fronte alla variante Delta, mentre la campagna vaccinale procede a rilento: solo 4.000.000 dei 70 milioni di cittadini hanno ricevuto due dosi.

Nel Paese, in un solo giorno sono stati registrati quasi 21.000 casi, numeri mai visti dall’inizio della pandemia, mentre i morti sono stati 160.

Gli ospedali a Bangkok sono pieni e nel Paese sono in vigore strette e il coprifuoco notturno, mentre il governo è sott’attacco per la gestione della crisi.

Gli occhi sono puntati anche su Tokyo, non solo per i Giochi.

Il record di 5.042 contagi arriva dopo la decisione dell’esecutivo di espandere il ‘quasi’ stato di emergenza ad altre 8 prefetture nel resto dell’arcipelago che, al pari della capitale, registrano un’impennata di casi, quasi raddoppiati in pochi giorni.

Così come è praticamente raddoppiato il numero dei pazienti gravi in due settimane.

E anche tra le persone associate ai Giochi olimpici crescono le infezioni: l’ente organizzatore ha riportato 31 positivi in 24 ore, stabilendo un record per il secondo giorno consecutivo e portando il totale dall’inizio di luglio a 353.

