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Matteo Palma scelto dall’Italia: l’Udinese perde un difensore nelle giovanili tedesche, Mancini lo convoca per sostituire l’infortunato Gianluca Mancini

Matteo Palma, difensore dell’Udinese con esperienze nelle giovanili tedesche, convocato da Mancini in Nazionale per prendere il posto dell’infortunato Gianluca Mancini.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Italia ha ufficializzato la convocazione di Matteo Palma, difensore in forza all’Udinese, chiamato a rinforzare la Nazionale dopo l’infortunio che ha escluso Gianluca Mancini.

Il giocatore, che in passato ha vestito le maglie delle giovanili tedesche, è stato inserito nella rosa azzurra da Mancini. La scelta arriva in sostituzione del romanista Gianluca Mancini, costretto a dare forfait per motivi fisici.

La chiamata di Palma è stata definita immediata dalla federazione, con l’obiettivo di completare il reparto difensivo in vista degli impegni internazionali. L’operazione segna il passaggio del difensore dall’interesse delle giovanili tedesche alla convocazione con la Nazionale italiana.

La notizia è stata divulgata oggi, con la federazione che ha ufficializzato il cambio nella lista dei convocati.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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