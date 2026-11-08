Matteo Palma scelto dall’Italia: l’Udinese perde un difensore nelle giovanili tedesche, Mancini lo convoca per sostituire l’infortunato Gianluca Mancini

L’Italia ha ufficializzato la convocazione di Matteo Palma, difensore in forza all’Udinese, chiamato a rinforzare la Nazionale dopo l’infortunio che ha escluso Gianluca Mancini.
Il giocatore, che in passato ha vestito le maglie delle giovanili tedesche, è stato inserito nella rosa azzurra da Mancini. La scelta arriva in sostituzione del romanista Gianluca Mancini, costretto a dare forfait per motivi fisici.
La chiamata di Palma è stata definita immediata dalla federazione, con l’obiettivo di completare il reparto difensivo in vista degli impegni internazionali. L’operazione segna il passaggio del difensore dall’interesse delle giovanili tedesche alla convocazione con la Nazionale italiana.
La notizia è stata divulgata oggi, con la federazione che ha ufficializzato il cambio nella lista dei convocati.