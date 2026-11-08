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Sei morti in un attentato a Cracovia: spari dalla vettura nella piazza principale

A Cracovia un uomo ha sparato dalla sua auto nella piazza principale, meta turistica: sei morti. Repubblica segnala che il killer era “affascinato dall’estrema destra”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Cracovia, 7 novembre 2026 — Una sparatoria nella piazza principale della città, luogo molto frequentato dai turisti, ha provocato la morte di sei persone.

Secondo la ricostruzione riportata da Repubblica, una persona ha aperto il fuoco prendendo di mira persone a caso mentre era a bordo di un’auto in corsa e ha sparato sulla folla.

Il bilancio ufficiale indica sei vittime. La piazza dove è avvenuto l’attacco è descritta come una delle principali attrazioni della città.

Repubblica riporta inoltre che il presunto autore dell’attacco era, secondo quanto emerso, “affascinato dall’estrema destra”.

L’articolo originale è stato pubblicato il 7 novembre 2026 e aggiornato l’8 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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