Sindaco Polo, i funerali sabato al Duomo di Dolo con la diretta streaming

Saranno celebrati sabato 9 gennaio, al Duomo di Dolo, i funerali del sindaco Alberto Polo, morto ieri mattina all’ospedale di Mirano, dov’era stato ricoverato domenica sera per un peggioramento delle sue condizioni di salute.

La diretta streaming

La famiglia e l’amministrazione comunale, a causa della pandemia in corso, hanno chiesto a tutti di consentire a stretti familiari e amici di partecipare alle esequie in piena sicurezza. Dunque, «pur consapevoli della stima e dell’affetto che circondavano Alberto e del desiderio di tante persone di testimoniarli, invitiamo ad assistere alla cerimonia in diretta streaming sui canali ufficiali del Comune di Dolo». Non si terranno infatti discorsi ufficiali, hanno fatto sapere, e la commemorazione sarà in forma esclusivamente religiosa. Venerdì 8 gennaio, alle 18 e sempre nel Duomo, sarà recitato un rosario a ricordo. Domenica 10 alle 18.30 si terrà una messa in suffragio. Sabato 9 è stato proclamato il lutto cittadino esclusivamente per la durata delle esequie. Appena l’emergenza Covid lo renderà possibile, la giunta si è impegna a organizzare un momento di commemorazione civile e pubblica in sicurezza.