Due tecnici italiani di Rheinmetall sono stati uccisi in un attacco con drone avvenuto in Kuwait. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che il velivolo impiegato nell’azione è stato “fabbricato in Iran”. Teheran, pur negando di aver lanciato l’attacco, si è detta disponibile a partecipare a una commissione d’inchiesta congiunta.

Le vittime sono Antonio Saccoccio, 65 anni, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni. Entrambi erano dipendenti di Rheinmetall Italia e stavano svolgendo operazioni di manutenzione sulle antenne di uno dei sistemi di difesa antiaerea in dotazione alle forze armate kuwaitiane, il sistema Skyguard.

Secondo il portavoce del ministero della Difesa del Kuwait, il colonnello Saud Abdulaziz Al-Otaibi, le forze armate hanno rilevato “un certo numero di droni ostili” nello spazio aereo kuwaitiano e sono intervenute per contrastarli. In un primo comunicato le autorità avevano attribuito l’attacco all’Iran, sostenendo che la caduta di schegge e detriti aveva provocato il ferimento di quattro persone — un cittadino kuwaitiano, due italiani e un cittadino pachistano — e danni materiali. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

Alla Farnesina Tajani ha detto che, sebbene il governo iraniano sostenga che il lancio non sia avvenuto dal suo territorio e non sia stato effettuato da iraniani, “ci sono tutti i proxy e hanno droni iraniani”, lasciando aperta l’ipotesi di responsabilità di milizie filoiraniane nella regione. Il ministro ha inoltre espresso la speranza che i corpi dei due tecnici possano essere rimpatriati “in tempi brevissimi” e ha assicurato che l’ambasciata italiana in Kuwait segue la situazione minuto per minuto.

Dal canto suo, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, durante il colloquio telefonico con Tajani, ha negato la responsabilità di Teheran e ha manifestato la disponibilità a cooperare con Kuwait e Italia per accertare le cause dell’incidente. Anche il portavoce delle forze armate iraniane ha smentito di aver condotto operazioni militari nella regione, definendo le accuse un tentativo di accrescere l’insicurezza.

L’ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran a Roma ha respinto categoricamente le accuse, richiamando l’attenzione sulla complessità della situazione nel Golfo e denunciando — come riportato sui canali diplomatici — operazioni di “falsa bandiera” tese ad estendere il conflitto.

La morte dei due tecnici è stata richiamata in aula dal ministro Tajani all’apertura del question time in Senato. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso profondo cordoglio a nome del governo attraverso una nota di Palazzo Chigi, mentre il ministero degli Esteri conferma che l’ambasciata italiana è in costante contatto con le autorità locali per assistere le famiglie dei connazionali.

Reazioni internazionali e politiche arrivano anche dal Consiglio di cooperazione del Golfo: il segretario generale Jasem Mohamed Albudaiwi ha condannato il “raid brutale” e attribuito all’Iran la piena responsabilità delle ripercussioni. Sul fronte politico italiano, la segretaria del Pd Elly Schlein ha chiesto che il governo informi il Parlamento e ha chiesto che le cause siano accertate al più presto.

L’associazione Iran Libero e Democratico in Italia ha attribuito la responsabilità dell’attacco al regime iraniano, presentando le condoglianze alle famiglie e chiedendo la chiusura dell’ambasciata iraniana a Roma e la sospensione delle relazioni diplomatiche con Teheran, oltre a misure per perseguire i responsabili a livello internazionale.