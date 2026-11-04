“Signori si parte” torna su LA7: una Venezia fuori dai percorsi battuti

Domenica 8 novembre, alle 12 su LA7, il programma “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” propone una puntata dedicata a Venezia e alla sua laguna, puntando su aspetti meno noti della città e su un itinerario che proseguirà verso Padova e Abano Terme.



La conduttrice Stefania Capobianco firma la sceneggiatura e conduce il viaggio televisivo, che sceglie di allontanarsi dalle tradizionali attrazioni per raccontare saperi, botteghe e storie che costituiscono l’identità veneziana. L’approccio privilegia luoghi di nicchia e le pratiche artigianali che attraversano la storia della Serenissima.



Accanto alla conduttrice c’è Giovanni Giusto, indicato come esperto di cultura veneziana. Il suo contributo fa da filo rosso alle escursioni in città, con aneddoti e informazioni che mettono in luce aspetti meno visibili al turista frettoloso.



Tra le tappe in programma spicca la Scala Contarini del Bovolo, riconosciuta per la sua insolita struttura a spirale. Il piccolo gioiello architettonico, nascosto tra le calli del centro storico, viene proposto come esempio di un patrimonio che spesso resta fuori dalle rotte più affollate.



Il racconto si sposta poi lungo i canali, dove la figura del gondoliere diventa punto di osservazione per comprendere la continuità di certe professioni nella vita lagunare. L’incontro con un professionista del settore esplora tecniche, consuetudini e il rapporto quotidiano tra mestiere e città.



Ampio spazio è dedicato anche alle maschere veneziane. La puntata intende ricostruirne le origini e illustrare le procedure artigianali che rendono questa produzione una delle espressioni culturali più riconoscibili della città. Le sequenze mostrano i passaggi di lavorazione e il valore simbolico dell’oggetto nel contesto del Carnevale e della tradizione locale.



Non manca una tappa a Murano, dove la lavorazione del vetro è presentata come una pratica secolare che ha raggiunto fama internazionale. Le riprese si concentrano sulle tecniche e sulle abilità degli artigiani, mettendo in evidenza la cura manuale e il trasferimento delle competenze attraverso le generazioni.



Dalla laguna la trasmissione riprende il binario: da Venezia Santa Lucia la conduttrice sale su un treno diretto a Padova, con successiva destinazione Abano Terme. Il viaggio ferroviario funge da elemento connettivo tra tappe diverse e sottolinea il tema del turismo lento e della mobilità sostenibile, elementi presentati come alternative all’approccio ricettivo tradizionale.



Il formato del programma combina dunque esplorazione urbana, approfondimento culturale e racconto del trasporto storico, proponendo un itinerario che unisce città d’arte e paesaggi affidati anche al treno come mezzo di scoperta. L’intento dichiarato è valorizzare storie locali, mestieri e forme di eccellenza artigianale che mantengono viva la memoria collettiva.



La produzione è affidata a DirAmare. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Fondazione FS Italiane, e gode del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questi partner forniscono il quadro istituzionale e logistico per un programma che mette il viaggio al centro del racconto.



Appuntamento con la nuova puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” domenica 8 novembre alle ore 12:00 su LA7.