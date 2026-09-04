Concerti di settembre 2026: il calendario completo di Arisa, Morandi, Madame, Sayf, Sal Da Vinci e altri

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L’estate volge al termine, ma settembre offre ancora numerosi live in tutta Italia. Di seguito il calendario dei concerti confermati per il mese, con date e città per orientarsi e scegliere gli spettacoli da non perdere.
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Scopri come fare
Arisa
– 4 settembre – Aquileia (UD)
– 6 settembre – Macerata
Nomadi
– 19 settembre – Lanusei
Serena Brancale
– 4 settembre – Macerata
– 7 settembre – Verona
Gianni Morandi
– 4 settembre – Mantova
– 6 settembre – Pescara
– 8 settembre – Campobasso
– 10 settembre – Riccione
– 12 settembre – Ostuni
– 14 settembre – Barletta
– 17 settembre – Palermo
– 19 settembre – Catania
– 22 settembre – Macerata
– 24 settembre – Massa
– 26 settembre – Torbole sul Garda
– 28 settembre – Bergamo
Negramaro
– 8 settembre – Segrate
Elio e le storie tese
– 3 settembre – Vicenza
– 11 settembre – Reggio Emilia
Raf
– 3 settembre – Badoere di Morgano
– 13 settembre – Poggio Renatico
– 20 settembre – Gatteo
Luca Carboni
– 4 settembre – Brescia
– 10 settembre – Caserta
– 13 settembre – Macerata
Lorenzo Jovanotti
– 5 settembre – Napoli
– 8 settembre – Bari
– 12 e 13 settembre – Roma
Emma
– 5 settembre – Trento
– 9 settembre – Milano
Fiorella Mannoia
– 5 settembre – Roma
– 7 settembre – Caserta
Caparezza
– 4 settembre – Bari
– 5 settembre – Caserta
Pooh
– 4 settembre – Vigevano
– 5 settembre – Brescia
– 7 settembre – Parma
– 9 settembre – Caserta
Madame
– 4 settembre – Trento
– 11 settembre – Palermo
– 13 settembre – Taormina
Edoardo Bennato
– 3 settembre – Empoli
– 18 settembre – Milano
Sayf
– 4 settembre – Empoli
Sal Da Vinci
– 3 settembre – Roma
– 6 settembre – Milano
– 18 settembre – San Vito Lo Capo
– 25, 26 e 27 settembre – Napoli
Tutti i biglietti per le date indicate sono disponibili sul sito TicketOne.it.