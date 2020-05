Da mesi senza stipendio: operai sul tetto dell’ospedale Civile di Venezia

Fuori programma di tensione all’Ospedale Civile di Venezia. Tre operai sono saliti sul tetto del Padiglione Gaggia, che ospita la Radiologia, soggetto a ristrutturazione da tempo, per protesta.

I tre operai sono saliti sul tetto un paio di giorni fa per rivendicare il diritto ad un pagamento in ritardo per un lavoro svolto all’Ospedale Civile di Venezia.

Il contenzioso riguarda proprio i lavori di ristrutturazione del Padiglione Gaggia svolti in appalto e sub-appalti.

I tre operai, che appartengono ad un’impresa edilizia milanese, hanno attirato l’attenzione di tutti gridando le loro motivazioni. Sul posto, data anche la situazione di pericolo, sono intervenuti polizia e vigili del fuoco.

La protesta è andata avanti fino a mattinata inoltrata. La situazione si è risolta grazie all’Ulss 3 Serenissima che ha promesso un intervento per risolvere le criticità che vedono coinvolte le ditte interessate.

Una protesta analoga era andata in scena a febbraio di quest’anno. All’epoca erano stati sei gli operai a salire sul tetto dell’Ospedale Civile di Venezia.