Selvaggia Roma: il vero nome è Sabrina Haddaji. L'ex amica: ''è una escort e una ladra''

La nuova concorrente del Grande Fratello VIP Selvaggia Roma fa ancora parlare di sé. Archiviate le insinuazioni sui suoi flirt con Enock Bawuah e Pierpaolo Pretelli, messo da parte il termine “mongoloide” per il quale NON è stata squalificata, ecco nuove “rivelazioni” sul vero nome e sul passato della influencer. A renderle pubbliche è l’ex-amica Eliana Michelazzo che ha condiviso su Instagram un vecchio profilo LinkedIn della vippona. Da quanto si evince, “Selvaggia Roma” è registrata all’anagrafe come Sabrina Haddaji: un nome diverso e un cognome che trapela la sua origine tunisina.





Selvaggia Roma vs Eliana Michelazzo

La faida tra Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo partì quando la manager accusò la influencer di un suo flirt con l’allora fidanzato Daniele Bartolomeo. La Roma replicò su Instagram: “Tu e il ragazzo che dicevi di frequentare non stavate insieme. Eri convinta solo tu. Non accettavi il fatto che potevo piacergli io! Sei una persona che mette zizzania, cattiva! Sei una st****a, fatti curare!”.

Seguirono insulti, polemiche e insinuazioni finché le due arrivarono addirittura ad uno scontro fisico in discoteca. “Mi ha istigata – scrisse la Michelazzo – è salita nel mio privée dove io ero tranquilla, io ero nel mio posto e mi ha detto di nuovo altre cose, quindi è normale che una persona dopo un po’ perde la pazienza. Ma è stata lei a darmi il primo calcio ed il secondo calcio poi gliel’ho dato io”.

“Selvaggia Roma è una escort e una ladra”

La manager insinuò che Selvaggia Roma “facesse la escort” pubblicando una loro conversazione Whatsapp (ripresa da DonnaPop) in cui si vedono una camera d’hotel e un ventaglio di banconote da 50 euro. Come ulteriore “prova” aggiunse un messaggio audio in cui la influencer ammetteva: “Ho fatto bingo, mi sento potente, c***o, potente. Ancora ci devo tr***are, lo sto seguendo da un po’. Io sto andando con la macchina e lui sta andando con la sua, è davanti. Comunque devo dire: non è manco brutto”.

Non solo: Secondo la Michelazzo la concorrente del GF VIP avrebbe pure il vizio del furto. “Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra, sei una ladra – scrisse su Instagram – Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa. Mi mancano:





borsa Chanel, portafoglio Valentino, portafoglio e ciabatte Louis Vuitton, orecchini Bulgari e intimo di cui ha fatto anche il post. Dai carabinieri ci sono andata io cara Sabrina (nome falso Selvaggia) ma ovviamente le ladre si coprono il vero nome”.

Il vero nome di Selvaggia Roma è Sabrina Haddaji

Da qui il post di Eliana Michelazzo con il profilo LinkedIn di Selvaggia Roma che rivela il suo vero nome, Sabrina Haddaji, e le sue origini tunisine. Nel curriculum si legge “ragazza immagine”, “fotomodella”, “banchista” e “commessa” in un negozio dell’aeroporto di Fiumicino, un’esperienza interrottasi per “poca clientela” e “taglio del personale”.

Ma allora correva il 2015 e si acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Eppure l’ex amica non ha svelato nulla di nuovo, visto che a Uomini e Donne 2011 Selvaggia Roma partecipò come “Selvaggia Haddaji“. Lo testimonia un servizio apparso su un settimanale dell’epoca che parlava di alcuni suoi “spot televisivi” che “hanno fatto impazzire il Giappone”.

Quanti anni ha Selvaggia Roma?

Al Grande Fratello VIP Selvaggia Roma ha rivelato la sua vera età. Se nella biografia del reality dichiarava di essere nata il 29 ottobre del 1990, durante uno scontro con Enock Barwuah si è lasciata scappare “A 31 anni non mi faccio prendere per il c**o da te”.

La influencer sarebbe nata quindi nel 1989.

Eliana Michelazzo e il Prati-gate

Anche Eliana Michelazzo ha però i suoi “scheletri nell’armadio”.







Il suo nome è ricorso più volte come manager diin occasione del “matrimonio” con. Nel 2018 la soubrette si sarebbe recata nel ristorante della Michelazzo e di Pamela Perricciolo che la avrebbero “messa in contatto” con questo fantomatico imprenditore pronto a sposarla.. “Ero completamente plagiata – raccontò la Prati a Domenica In – vivevo un periodo di grande fragilità e sono caduta in una trappola mortale, che mi ha fatto perdere quella reputazione che mi ero costruita con tanti anni di fatica. Sono stata una stupida, ma ero in balìa di un sistema crudele, che ha fatto male a tante altre donne. Molte di loro non hanno il coraggio di parlare per la vergogna”.

Come proseguirà la faida a distanza tra le due ex-amiche? Eliana Michelazzo avrà detto la verità su Selvaggia Roma… anzi, utilizzando il suo vero nome, Sabrina Haddaji?

Marie Jolie