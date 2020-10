Selvaggia Roma positiva al Covid? Niente nuovi ingressi al Grande Fratello VIP

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Selvaggia Roma ha contratto il Covid: lo ha rivelato in una diretta il blogger Davide Maggio spiegando le ragioni per le quali è saltato il suo ingresso al Grande Fratello VIP previsto per venerdì.

Non solo: la positività della influencer avrebbe bloccato anche l’ex calciatore Stefano Bettarini e la cantante Silvia Salemi che con la Roma erano destinati ad entrare nel reality. I tre avrebbero trascorso il periodo di isolamento nel medesimo albergo, rendendo vane le rigide precauzioni imposte dal programma.





Il primo a parlare di coronavirus era stato Alfonso Signorini, che venerdì aveva aperto la puntata spiegando che uno dei nuovi ingressi sarebbe risultato positivo, senza però svelare di chi si trattasse. Ma ecco che a svelare il mistero ci ha pensato Davide Maggio: durante una diretta il noto blogger ha fatto il nome di Selvaggia Roma aggiungendo: “ho la certezza che prima dell’ingresso abbiano fatto a tutti e tre un test rapido. Molto spesso però il test rapido è fasullo perché esistono le false positività. Domani ri-testano tutti quanti ed a questo punto i negativi entreranno venerdì 30”.

D’altronde le accortezze non sono mai troppe, e visti gli ultimi risvolti della pandemia far entrare un positivo al Grande Fratello VIP significherebbe trasformare la Casa in un focolaio: un rischio che Mediaset non vuole e non può permettersi di correre.

A confermare la positività dell’ex corteggiatrice ci ha pensato Gabriele Parpiglia: “Giornalettismo può rivelare in anteprima che si tratta di una delle due donne – ha scritto il giornalista – e pare che la sfortunata in questione sia Selvaggia Roma. Ingressi bloccati e nuova quarantena in vista. Insomma un caos difficile da sbrigliare. Venerdì prossimo dunque potrebbe varcare la porta Rossa il solo Brosio, forse con la Salemi e Bettarini, ma è tutto ancora da capire, tutto in divenire”.





Lo stesso Paolo Brosio era stato messo ai box dal coronavirus: il giornalista avrebbe dovuto fare il suo ingresso già dalla prima puntata e finalmente, dopo il secondo tampone negativo, è stato confermato per venerdì 30.

Ma se Brosio entrerebbe al Grande Fratello VIP tra i malumori del pubblico per le sue dichiarazioni sui gay (“se questo è quello che vuole il Papa io rabbrividisco”), molta attesa c’è invece per Selvaggia Roma e per la sua simpatia nei confronti di Pierpaolo Pretelli, l'”amico speciale” di Elisabetta Gregoraci con la quale entrerebbe in competizione.

A rivelarlo è Novella 2000 che scrive “stando alle numerose indiscrezioni del web sembrerebbe che Selvaggia, ad oggi single, abbia manifestato un particolare interesse per Pierpaolo Pretelli“. Un rumor confermato anche dall’account Twitter del Grande Fratello VIP che pubblica una foto della Roma con la didascalia “un nuovo ingresso potrebbe mettere in discussione il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo?”.

Non solo: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (e concorrente di Temptation Island) ha nel suo curriculum una relazione anche con Enoch Barwuah, il fratello di Mario Balotelli che ritroverebbe come concorrente.

Gli spettatori augurano a Selvaggia Roma di negativizzarsi dal Covid e che il suo ingresso possa ulteriormente movimentare questa già frizzante edizione del Grande Fratello VIP.

Marie Jolie