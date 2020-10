Selvaggia Lucarelli: il fidanzato, l’ex marito, il figlio, l'”amore tossico” e la vita sentimentale

Selvaggia Lucarelli si è recentemente scagliata contro Fabrizio Corona per l’ambiente in cui lui e Nina Moric avrebbero fatto crescere il figlio. Ma l’ex re dei paparazzi le ha risposto intimandola a pensare alla propria vita: “Che guardi al suo nucleo famigliare – aveva scritto – padre del figlio, figlio, fidanzato, ambiente in cui vive. Potrei dire mille cose su tutti loro eh…”.

A cosa si riferiva Corona? È davvero così burrascosa la vita sentimentale della 46enne giornalista?





Selvaggia Lucarelli e Max Giusti

Il primo fidanzato di Selvaggia Lucarelli di cui si ha notizia è l’attore comico Max Giusti. I due si incontrarono per la prima volta nel 1997 grazie al presentatore Teo Mammuccari, ma dopo 7 anni l’amore terminò. Fu la stessa giornalista a spiegare a Vanity Fair i motivi della rottura: “Max era pigro e disordinato. Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni. La nostra storia è finita male. Lui ce l’aveva con me. Mi disse che non si sarebbe fidanzato mai più. Dopo quattro anni era innamorato di un’altra. Non gli ho detto che mi sarei sposata con Laerte Pappalardo. Forse per questo si è vendicato rinnegandomi”.

Tuttavia Selvaggia Lucarelli precisò sul suo blog: “Vanity Fair di questa settimana ha completamente stravolto le mie parole riguardo alla mia storia di sette anni con Max. I toni dell’intervista che ho rilasciato erano affettuosi e ironici”.

Il marito Laerte Pappalardo

Nel 2004 arrivò il matrimonio con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano conosciuto a L’Isola dei Famosi. La storia però durò poco: nel 2007 ci fu il divorzio e una lunga battaglia legale per la custodia del figlio Leon nato nel 2005. Tant’è che nel 2013, secondo Gossipblog, Selvaggia Lucarelli denunciò l’ex marito per aver a suo dire violato gli obblighi di assistenza famigliare.





Il fidanzato “tossico”

Non si conosce la vita privata di Selvaggia Lucarelli dopo il divorzio. A L’Assedio di Daria Bignardi la giornalista ha parlato di una “relazione tossica vissuta per cinque anni” che l’ha portata a stare così male da perdere tutti i capelli.

“Non esagero nel dire che penso in quel periodo di aver messo in pericolo la mia vita – ha rivelato – Guidavo piangendo, inviavo messaggi ai miei amici ‘se mi succede qualcosa sapete perché'”. Selvaggia Lucarelli non ha fatto il nome dell’uomo ma ha indicato un anno: “il 2011 è stato terribile ma una mattina mi sono svegliata e ho detto ‘basta’”.

I conti, però, non tornano: la giornalista ha dichiarato “un’unica relazione di cinque anni” quando dal 2009 al 2011 ha avuto almeno due flirt.

Selvaggia Lucarelli e Morgan

Quello che è certo è che nel 2009 la Lucarelli visse una breve storia con il cantante Marco Castoldi – in arte Morgan. “È un uomo folle, affascinante. Lo definirei un viaggio” aveva dichiarato la blogger. Stando a quanto si disse all’epoca, l’artista l’avrebbe conosciuta nello studio di X Factor conquistandola con il seguente sms: “Seguimi, ti porterò via con me”. Secondo Fanpage i due si frequentarono “per pochissime settimane” suscitando le ire di Asia Argento.

Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi

L’altra relazione fu con il giornalista e opinionista Andrea Scanzi: “Furono tre mesi, ma brucianti – raccontò l’interessato a Vanity Fair – Mi ero appena separato. Ero confuso, inquieto, vorace di esperienze. Lei era molto più quadrata, serena e matura. La avvertivo possessiva e gelosa, sentimenti che io non conosco”.

Scanzi dichiarò che Selvaggia Lucarelli cercasse “inconsciamente e legittimamente un uomo che fa­cesse subito il padre di suo figlio, e ma­gari fosse pronto a farne un altro” come confermato dalla collega: “Con Andrea la storia è forse durata troppo poco – ha detto a M2O – chissà, sarebbe stato una buona figura paterna per Leon. In più lo avrebbe responsabilizzato un po’”.

In rete non si trovano date, ma sapendo che Scanzi si separò nel 2010 si può collocare la storia intorno a quell’anno.

Selvaggia Lucarelli e Giuseppe Cruciani

Nel 2012 Selvaggia Lucarelli iniziò una relazione con il giornalista Giuseppe Cruciani. Dopo un servizio di Oggi che li mostrava insieme, la blogger aveva commentato su Facebook: “Vera o no che sia la storia, ovviamente io so’ innamorata. Lui subisce, inerme. Dite ai giornalisti che noi donne ci siamo svegliate da un po’, eh”.

Selvaggia Lucarelli e Davide Di Noi

Nel 2014 la blogger si fidanzò con Davide Di Noi, responsabile della comunicazione del Partito Democratico – di 16 anni più giovane. I due si sarebbero conosciuti alla Festa dell’Unità e le prime indiscrezioni di Dagospia, poi rilanciate dal settimanale Oggi, vennero confermate dalla stessa Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli e Guido Martinetti

Nel 2015 altra storia, stavolta con l’imprenditore Guido Martinetti – cofondatore di una nota catena di gelati – che Selvaggia Lucarelli avrebbe conosciuto durante la presentazione del suo libro “Che ci importa del Mondo”.

Lorenzo Biagiarelli, l’attuale fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Dal 2016 Selvaggia Lucarelli fa coppia con Lorenzo Biagiarelli: 29 anni lui, 46 lei. L’attuale fidanzato è chef e protagonista dello show culinario È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, “un uomo luminoso e risolto” che la giornalista “sente di essersi meritata” nonostante fosse spaventata dalla loro differenza d’età. A colpirla fu un gesto “quasi fanciullesco” del compagno che si presentò sotto casa sua con un fiore e un cartello che recitava “stai con me”.

D’altronde Selvaggia Lucarelli non ha mai nascosto di preferire i fidanzati più giovani: “ho avuto due esperienze con ragazzi di 15 anni meno di me – ha detto a Dagospia – e posso dire che sono state le migliori, le più felici, le più genuine, quelle in cui mi sono sentita più amata, desiderata, corteggiata”. Tuttavia la blogger ha negato di definirsi una “collezionista di giovani” scartando i “simil tronisti/marchettari” ma scegliendoli “con la testa, realizzati, indipendenti”.

“Anche perché un futuro da Lory Del Santo meneghina mi spaventa molto. Specie per la capigliatura ” ha concluso la Lucarelli.

Marie Jolie