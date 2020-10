Fabrizio Corona ha davvero il coronavirus: “ce l’ha anche mio figlio”. E attacca Selvaggia Lucarelli

Dopo le accuse del figlio Carlos Maria – che negava la positività del padre al coronavirus – Fabrizio Corona replica stizzito mostrando su Instagram il referto medico con il risultato del tampone.

“SARS-CoV-2 ricerca virale su tampone rinofaringeo – si legge – esame eseguito in Service presso Istituto Auxologico Italiano: RILEVATO (DETECTED)”.





“Sintomi del Covid finiti – scrive Fabrizio Corona – mente lucida e serena. Carlos un po’ meglio ma positivo al Covid. Io ho la forza, ce l’ho più di chiunque alto. E ci metto sempre il cuore”. Sarebbero quindi false le dichiarazioni del figlio che vive con il padre mentre si trova agli arresti domiciliari.

Lo scorso 6 dicembre Fabrizio Corona era uscito dal carcere per motivi umanitari: “la patologia psichiatrica di cui soffre – secondo il giudice – non può essere curata adeguatamente in una casa di reclusione”.

Una situazione delicata, come ha sottolineato Selvaggia Lucarelli: “Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno è positivo al coronavirus bisogna preoccuparsi” aveva twittato la giornalista riferendosi alle frequentazioni domestiche del fotografo. Ad aprile l’ex re dei paparazzi era stato multato per aver accolto in casa il suo personal trainer contravvenendo alle regole sul Covid, a luglio era intervenuta una pattuglia per un rumoroso festino con cinque amici.





La Lucarelli aveva poi espresso “pena” per il figlio perché “in balia di due genitori molto borderline che cerca solo di non ferire. Queste persone – aveva continuato – non dovrebbero andare in tv a parlare di un ragazzino, tanto più se è vero che ha problemi e prende psicofarmaci”.

La sua allusione è a una puntata di Live – Non è la D’Urso che ospitava “Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio”, dichiarando che “forse degli organi esterni dovevano stabilire che questo ragazzo doveva crescere in un ambiente più sano” perché “in una famiglia disagiata e con avvocati meno potenti questo bambino sarebbe cresciuto in un altro contesto”.

Ma Fabrizio Corona non ci sta e ha attaccato Selvaggia Lucarelli. In una delle sue storie si è mostrato a torso nudo e, pur senza nominarla, ha scritto: “E ovviamente Vaf******o a quella pseudo giornalista che vive di pettegolezzo e gossip priva di contenuti propi (sic) che usa ‘eventi mediatici’ per sput*****e la donna che invidia e che vorrebbe essere: Barbara D’Urso“.

Il fotografo si è poi spostato sulla situazione privata di “questa donna”: “che guardi al suo nucleo famigliare – ha continuato – padre del figlio, figlio, compagno? e ambiente in cui vive. Potrei dire mille cose su tutti loro eh… ma io attacco uno contro uno, faccia a faccia, non gente che non c’entra o non c’entra più. Se vuole può venire qua a imparare un po’ di giornalismo”.

Ha ragione Corona? O dovremmo invece schierarci con la Lucarelli che ha bacchettato Barbara D’Urso per aver dato spazio a “modelli diseducativi portati in tv per anni e anni” chiedendole “quanto abbia contribuito all’abbruttimento della fetta del paese più povera di strumenti”?

Marie Jolie