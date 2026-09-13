Raid russi sul territorio ucraino: tre morti a Kramatorsk, un morto a Kryvyj Rih. Zelensky propone un vertice a Miami

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La Russia ha intensificato nelle ultime ore bombardamenti aerei e missilistici su più regioni dell’Ucraina, con esiti drammatici per la popolazione civile. Lo riferisce l’inviata Raffaella Cosentino per Rai News.
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Scopri come fare
Nell’oblast di Donetsk, a Kramatorsk, un attacco ha provocato la morte di tre persone. Le autorità locali hanno segnalato danni anche ad infrastrutture civili.
Nella regione di Dnipropetrovsk, a Kryvyj Rih, un missile ha colpito uno stabilimento produttivo: l’impatto ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due.
I raid hanno interessato altresì altre zone del Paese, producendo un pesante bilancio di danni civili e interruzioni di servizi primari.
Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso apertura a un incontro diretto con Vladimir Putin. La proposta è di tenere un vertice a margine del G20 previsto a Miami nel mese di dicembre, per verificare eventuali margini per una trattativa mirata al congelamento delle ostilità.
Dal Cremlino, al momento, filtrano segnali di cautela e non è arrivata alcuna conferma ufficiale sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti.