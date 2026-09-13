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Houthi si impongono su Bab el-Mandeb: allarme per le rotte del Mar Rosso, vertice dei Paesi del Golfo convocato in Oman

Houthi hanno assunto il controllo de facto dello Stretto di Bab el‑Mandeb, mettendo a rischio rotte marittime ed energetiche. I Paesi del Golfo convocano un vertice in Oman.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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13 settembre 2026 — L’avanzata delle milizie Houthi lungo le coste dello Yemen ha portato i ribelli a impadronirsi di posizioni strategiche e a prendere il controllo di fatto dello Stretto di Bab el‑Mandeb, snodo cruciale per il traffico tra Mar Rosso e Canale di Suez.

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La presa dello stretto stringe il controllo sulle principali vie d’acqua della regione, chiudendo quell’alternativa logistica che, fino a oggi, veniva considerata l’unica valida rispetto allo Stretto di Hormuz. Quest’ultimo è già stato interessato da blocchi e da una situazione di instabilità legata alle crescenti tensioni con Teheran.

L’operazione dei ribelli yemeniti è stata accolta con entusiasmo dai Pasdaran e dai vertici iraniani, che interpretano l’azione come uno strumento di pressione geopolitica ed economica nei confronti dei Paesi occidentali e dei rivali regionali.

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L’episodio ha innalzato il livello di preoccupazione per il commercio marittimo e i mercati energetici internazionali: le autorità segnalano il rischio concreto di nuove impennate nei costi delle materie prime e nei noli marittimi.

Di fronte alla crescente morsa sui flussi navali, i Paesi del Golfo hanno convocato per domani in Oman un vertice straordinario. L’incontro è volto a valutare risposte comuni, definire strategie per la sicurezza marittima e cercare di disinnescare un’escalation che potrebbe paralizzare l’economia dell’area.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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