Houthi si impongono su Bab el-Mandeb: allarme per le rotte del Mar Rosso, vertice dei Paesi del Golfo convocato in Oman

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

13 settembre 2026 — L’avanzata delle milizie Houthi lungo le coste dello Yemen ha portato i ribelli a impadronirsi di posizioni strategiche e a prendere il controllo di fatto dello Stretto di Bab el‑Mandeb, snodo cruciale per il traffico tra Mar Rosso e Canale di Suez.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

La presa dello stretto stringe il controllo sulle principali vie d’acqua della regione, chiudendo quell’alternativa logistica che, fino a oggi, veniva considerata l’unica valida rispetto allo Stretto di Hormuz. Quest’ultimo è già stato interessato da blocchi e da una situazione di instabilità legata alle crescenti tensioni con Teheran.

L’operazione dei ribelli yemeniti è stata accolta con entusiasmo dai Pasdaran e dai vertici iraniani, che interpretano l’azione come uno strumento di pressione geopolitica ed economica nei confronti dei Paesi occidentali e dei rivali regionali.

L’episodio ha innalzato il livello di preoccupazione per il commercio marittimo e i mercati energetici internazionali: le autorità segnalano il rischio concreto di nuove impennate nei costi delle materie prime e nei noli marittimi.

Di fronte alla crescente morsa sui flussi navali, i Paesi del Golfo hanno convocato per domani in Oman un vertice straordinario. L’incontro è volto a valutare risposte comuni, definire strategie per la sicurezza marittima e cercare di disinnescare un’escalation che potrebbe paralizzare l’economia dell’area.