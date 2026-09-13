Anthony Correia, l’archivista che fotografò l’11 settembre: le immagini entrano nella top 10 Reuters

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Anthony Correia è il nome dietro alcune delle immagini più note dell’11 settembre 2001. Le sue fotografie di quel giorno, scattate mentre si recava al lavoro, sono destinate a restare nel racconto di quella tragedia.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
All’epoca Correia lavorava come giovane archivista per l’agenzia Reuters. Prima e oltre il ruolo d’archivio, svolgeva anche attività di fotografo per piccoli giornali del quartiere Queens e per matrimoni.
Secondo quanto emerso nell’intervista pubblicata il 13 settembre 2026 da Nico Piro, le fotografie realizzate da Correia saranno inserite da Reuters fra i dieci migliori scatti dell’agenzia, riconoscendone il valore documentario e l’impatto visivo.
Le immagini sono descritte come testimoni di quelle ore e, per lo stesso Correia, segnano il passaggio da fotografo di quartiere a osservatore della storia. Il lavoro del fotografo, oggi indicato anche come ex operatore Reuters, resta fra i materiali che definiscono la memoria visiva dell’11 settembre.