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Anthony Correia, l’archivista che fotografò l’11 settembre: le immagini entrano nella top 10 Reuters

Anthony Correia, allora giovane archivista Reuters e fotografo nel Queens, rivive le sue immagini dell’11 settembre che la Reuters inserirò tra i dieci scatti più iconici.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Anthony Correia è il nome dietro alcune delle immagini più note dell’11 settembre 2001. Le sue fotografie di quel giorno, scattate mentre si recava al lavoro, sono destinate a restare nel racconto di quella tragedia.

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All’epoca Correia lavorava come giovane archivista per l’agenzia Reuters. Prima e oltre il ruolo d’archivio, svolgeva anche attività di fotografo per piccoli giornali del quartiere Queens e per matrimoni.

Secondo quanto emerso nell’intervista pubblicata il 13 settembre 2026 da Nico Piro, le fotografie realizzate da Correia saranno inserite da Reuters fra i dieci migliori scatti dell’agenzia, riconoscendone il valore documentario e l’impatto visivo.

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Le immagini sono descritte come testimoni di quelle ore e, per lo stesso Correia, segnano il passaggio da fotografo di quartiere a osservatore della storia. Il lavoro del fotografo, oggi indicato anche come ex operatore Reuters, resta fra i materiali che definiscono la memoria visiva dell’11 settembre.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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