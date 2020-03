Scuole chiuse fino al 5 aprile? No, è una fake new. Ultima ora

“Le scuole resteranno chiuse fino al 5 aprile…” il messaggio poi continua con i consueti “condividi…”, oppure “manda ai tuoi amici e conoscenti…”, ma è fasullo.

Il messaggio è diventato virale in pochissime ore soprattutto via Whatsapp, ma gira e viene fatto girare anche via mail.

Attenzione: è una fake new: al momento non vi è alcuna comunicazione ufficiale in merito.

“Non corrisponde assolutamente al vero la notizia della chiusura fino al 5 aprile prossimo di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte”. Questa smentita ufficiale è appena pervenuta dal Viminale.