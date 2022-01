Scuola: Zaia “Bisognerà intervenire in qualche modo” e dalle parole del Governatore si intuisce che una prossima proposta della Regione Veneto già c’è ed essa: “diventerà anche nazionale”.

“Eviterei di aprire un altro fronte – prosegue Zaia – , ma sulla scuola bisognerà proprio intervenire. Aspettiamo di elaborare alcune proposte e poi le renderemo note”.

“Siamo coordinatori delle Regioni a livello nazionale – ha aggiunto Zaia – e la nostra proposta potrebbe diventare anche nazionale”. Ha comunque ribadito “che mandare in dad i bambini non vaccinati, in un regime di non obbligatorietà, è discriminatorio. L’emergenza c’è, la necessità fare qualcosa c’è, stiamo lavorando su questo”, ha concluso.

Per quanto riguarda l’andamento del virus in Veneto il presidente nel consueto punto stampa ha detto oggi: “Almeno due settimane le faremo in giallo”. L’incidenza attuale, ha riferito Zaia, è di 821 su 100 mila residenti, l’Rt è 1,19. L’occupazione in area non critica e al 19,5%, rispetto a un target del 30% per il passaggio a zona arancio, nelle terapie intensive è al 18,6% rispetto al 20%. “Siamo appesi – ha aggiunto Zaia – al dato dell’area medica”