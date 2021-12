Contagi in aumento nel veneziano: a scuola arriva l’esercito

I contagi sono in aumento anche nel pianeta scuola.

Sono 144 le classi del territorio veneziano afferente alla Ulss 3 Serenissima con almeno una positività.

Gli alunni positivi sono 184. I ragazzi in quarantena sono 496.

Non solo studenti, naturalmente: tra insegnanti e personale non docente i positivi nel veneziano sono 33, mentre sono 25 i loro colleghi in quarantena.

Due le novità essenziali per affrontare questa nuova fase: nelle scuole arriva l’esercito e da oggi per testare le situazioni si useranno solo i tamponi rapidi, più immediati, riservando i molecolari, più impegnativi e ‘lunghi’, alle sole situazioni complesse o da approfondire.

I militari saranno in ausilio alle procedure di screening ma serviranno anche da deterrente al pericolo di proteste o disordini che qualche appartenente all’universo no-vax possa pensare di provocare.

I contagi continuano a salire e una buona parte di essi arrivano dalle fasce d’età di competenza scolare, con un Veneto in procinto di passare in ‘zona Gialla’, come ha confermato il presidente Zaia.

E’ evidente che la decisione di tenere aperte le scuole finché è possibile ha un suo costo in termini di diffusione del virus, basti pensare ai trasporti sempre affollati nelle ore di punta.

Questo mentre l’anno scorso la didattica, in questa fase, era già a distanza.

Anche per ciò si registra una spinta sempre più forte a immunizzare i bambini dai 5 agli 11 anni.

Diverse regioni sono pronte a partire, tra cui la Toscana.

Dalle ore 14 di oggi, venerdì 10 dicembre, sarà infatti possibile prenotare la prima somministrazione di vaccino anti-Covid, destinata ai bambini toscani dai 5 agli 11 anni, sul portale

https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

La prenotazione sul portale regionale è necessaria per fissare l’appuntamento presso gli hub territoriali prescelti. Chi volesse, invece, ricorrere al pediatra di libera scelta dovrà concordare direttamente con il professionista di proprio riferimento.

Le somministrazioni del vaccino, spiega in una nota la Regione, saranno effettuate a partire da giovedì 16 dicembre, data di inizio della campagna vaccinale pediatrica, che in Toscana riguarderà quasi 215 mila bambini, di cui circa seimila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità.