Ravenna torna a guardare a Teodorico il Grande attraverso un’immagine che per più di un secolo ha acceso la platea del Teatro Dante Alighieri: un grande sipario ottocentesco, dipinto da Giovanni Busato e oggi scomparso, che raffigurava l’ingresso trionfale del re nella città. L’opera riporta in luce un pezzo di scenografia e di storia locale che si era ormai dissolto nella memoria.



Teodorico morì il 30 agosto del 526, all’età di 72 anni. La sua figura rimane centrale nella storia ravennate: sotto il suo regno la città assunse il ruolo di capitale di un regno che media tra l’eredità romana e le pressioni del mondo germanico. È in questo quadro storico che si colloca la scelta iconografica del sipario: celebrare il passato imperiale e regio della città attraverso il gesto simbolico dell’adventus.



Il sipario principale, commissionato all’interno del vasto apparato decorativo del nuovo teatro, era opera del pittore veneziano Giovanni Busato. La scena ritraeva Teodorico che attraversa la Porta Aurea, accompagnato da cavalli bardati, dignitari e una folla festante. Accanto a questo telo monumentale, un secondario – il cosiddetto “comodino” – era stato affidato a Sebastiano Sarti di Murano con l’immagine dell’Apoteosi di Dante.



La costruzione del Teatro Dante Alighieri fu il frutto del lavoro dei fratelli Meduna, Tommaso (1798–1880) e Giovan Battista (1800–1886), che tra il 1838 e il 1852 realizzarono l’edificio ispirandosi esplicitamente al modello neoclassico della Fenice veneziana. Il loro sodalizio univa competenze tecniche e sensibilità estetica: Tommaso si occupava delle strutture e delle opere pubbliche, mentre Giovan Battista curava gli apparati decorativi e la scenografia.



Tommaso Meduna è ricordato per interventi infrastrutturali nella laguna e per opere che hanno segnato la modernizzazione del territorio. Tra i suoi progetti più noti figura il ponte ferroviario sulla laguna, inaugurato nel 1846, oltre a arginature, bonifiche e lavori portuali che contribuirono allo sviluppo economico della zona.



Giovan Battista, invece, è la firma che si ritrova negli aspetti pittorici e decorativi. Fu tra i protagonisti della ricostruzione della Fenice dopo l’incendio del dicembre 1836: i fratelli furono incaricati di riaprire il teatro in tempi stretti, con la riapertura avvenuta nel dicembre 1837. A partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento, Giovan Battista diresse anche importanti interventi di restauro sulla Basilica di San Marco, attività che suscitò discussioni sugli orientamenti stilistici dell’epoca.



Lo studio dei Meduna non si limitò a Venezia: operò in terraferma tra Treviso, Padova e il Friuli, realizzando edifici sacri, campanili e ristrutturazioni di ville patrizie. A Ravenna portarono anche nomi della scena artistica veneziana per completare gli interni del nuovo teatro.



Alla decorazione dell’Alighieri contribuirono, oltre a Busato e Sarti, artisti come Giuseppe Voltan e Giuseppe Lorenzo Gatteri, che si occuparono degli affreschi della volta e delle decorazioni della grande sala. Pietro Garbato e Carlo Franco furono responsabili degli intagli lignei, degli elementi in cartapesta e delle dorature dei palchi. L’insieme mirava a trasferire a Ravenna l’eleganza e il gusto della Fenice.



L’attuale stato dei teli storici è purtroppo segnato dalla perdita: il sipario principale dipinto da Busato non è più visibile sul palcoscenico ravennate e nel tempo si è disperso. Anche il sipario secondario e altri elementi decorativi non sono giunti integri fino a oggi.



L’esigenza di recuperare la memoria di questo materiale è alla base della ricerca documentaria inviata alla redazione dall’architetta Anika Bargossi, che ha segnalato il recupero d’immagini e riferimenti sul fondo perduto del teatro.