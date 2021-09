Scontro tra barchini nella notte, chioggiotto in rianimazione

Un incidente nautico è avvenuto nelle acqua di Chioggia nella notte tra domenica e lunedì.

Per motivi che dovranno essere confermati, una barca con due persone a bordo si è scontrata frontalmente con un barchino che, a sua volta, trasportava una coppia di passeggeri.

Lo schianto è stato molto forte.

Ad avere la peggio un anziano di Chioggia, di 79 anni.

L’uomo, finito in acqua, è stato soccorso ma è ricoverato in rianimazione.

L’incidente è avvenuto attorno alle 5 del mattino.

L’impatto si è verificato alla ‘Bricola de la Madonna’.

In seguito alla collisione, una delle due barche ha cominciato ad imbarcare acqua e ben presto è affondata.

Gli altri tre passeggeri sono stati visitati. Hanno riportato un forte stato di choc ma senza ulteriori danni gravi.

A dicembre scorso: