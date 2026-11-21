Una giovane donna di 25 anni, di origine pachistana, si è lanciata da un’auto in corsa lo scorso 4 giugno a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, per sottrarsi a presunte violenze. Il caso è emerso ad agosto, quando il marito della donna è stato arrestato dai carabinieri.

Le indagini sono partite dopo che, a giugno, due passanti hanno soccorso in strada una donna in stato di choc con evidenti segni di violenza sul corpo e hanno allertato i militari. Dalle successive verifiche è emersa l’accusa che il marito e i familiari di lui avrebbero impedito alla 25enne di imparare l’italiano e di integrarsi, isolandola in casa e sottoponendola a percosse con pugni, schiaffi e frustate.

Secondo l’atto d’accusa, il marito avrebbe anche obbligato la donna ad avere rapporti sessuali con il padre e i fratelli del coniuge.

In agosto i carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di quattro persone: il 27enne marito è stato arrestato e portato in carcere; per un 55enne, indicato come il padre, e per due fratelli, entrambi di 21 anni, sono stati disposti divieti di avvicinamento e di comunicazione con l’applicazione di braccialetti elettronici.

Nel corso della richiesta di incidente probatorio è stato iscritto un quinto indagato. L’audizione della donna si è svolta giovedì 19 novembre davanti al giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Andrea Rat, nell’ambito dell’incidente probatorio volto ad acquisire la sua testimonianza in vista del processo.

All’udienza erano presenti gli avvocati d’ufficio: Vito Alessandro Pellegrino, difensore del marito, e Leonardo Teggi, indicato come difensore del 55enne e dei tre fratelli del 27enne. Il gip ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere del marito con gli arresti domiciliari.

Nel corso degli accertamenti è stato inoltre tolto il braccialetto elettronico a uno dei fratelli, dopo che è stato verificato che era assente durante l’aggressione del 4 giugno. Per gli altri indagati restano invece in vigore l’obbligo del braccialetto e i divieti di avvicinamento alla vittima.