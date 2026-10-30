Sciopero nazionale il 30 ottobre: USB e Cobas proclamano lo stop, studenti in piazza nelle principali città

Il 30 ottobre è stato proclamato uno sciopero nazionale da USB e Cobas. La mobilitazione porterà a uno stop delle attività e a presidi nelle strade delle città interessate.

Nella stessa giornata, tornano in piazza anche gli studenti: la manifestazione è prevista in tutte le principali città italiane, con presenze annunciate nelle piazze urbane più rilevanti.

La segnalazione arriva dalla redazione Economia, con la nota di agenzia ripresa nel servizio. La testata indica inoltre che alcune parti dell’informazione collegata sono riservate agli abbonati premium.

La cronologia dell’annuncio riporta la data del 29 ottobre 2026, con pubblicazione alle 05:00.