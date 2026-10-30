5 x 1000
HomenotizieSciopero nazionale il 30 ottobre: USB e Cobas proclamano lo stop, studenti...

Sciopero nazionale il 30 ottobre: USB e Cobas proclamano lo stop, studenti in piazza nelle principali città

Il 30 ottobre scioperi proclamati da USB e Cobas; gli studenti torneranno in piazza nelle principali città. Contenuti riservati agli abbonati premium.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Il 30 ottobre è stato proclamato uno sciopero nazionale da USB e Cobas. La mobilitazione porterà a uno stop delle attività e a presidi nelle strade delle città interessate.

Nella stessa giornata, tornano in piazza anche gli studenti: la manifestazione è prevista in tutte le principali città italiane, con presenze annunciate nelle piazze urbane più rilevanti.

La segnalazione arriva dalla redazione Economia, con la nota di agenzia ripresa nel servizio. La testata indica inoltre che alcune parti dell’informazione collegata sono riservate agli abbonati premium.

La cronologia dell’annuncio riporta la data del 29 ottobre 2026, con pubblicazione alle 05:00.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE