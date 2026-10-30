Scontro tra treni vicino a Toledo: 68 vittime, tre italiane disperse e oltre cento feriti

Uno scontro fra treni avvenuto sulla linea Alta velocità vicino a Toledo ha provocato la morte di 68 persone e il ferimento di oltre cento, secondo i dati finora disponibili. A bordo c’erano 544 passeggeri.

Tra le persone coinvolte risultano disperse tre donne italiane; una di loro è originaria di Pistoia. Sempre fra i passeggeri italiani, altri sei connazionali erano presenti sul convoglio: uno di questi è rimasto ferito.

Le prime ricostruzioni, riportate dalla stampa, indicano come causa dell’incidente un errore umano. Le autorità locali proseguono le operazioni di soccorso e l’accertamento delle responsabilità.