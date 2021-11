Sciopero Actv a Venezia: la gente “assalta” il motoscafo che fa finecorsa [video]

Qualcuno a bordo già lo sospettava: quel motoscafo era “anonimo”, cioè senza cartello di linea. In più, ad ogni fermata precedente (Tre Archi, Madonna dell’Orto, ecc..), il marinaio ripeteva diligentemente “Solo Fondamente Nove”, quindi assomigliava in tutto e per tutto ad un 4.2, ma in realtà non sarebbe mai andato a Murano.

Perché? Perché cominciava lo sciopero Actv proclamato dalle sigle sindacali SGB, CGIL, UGL e USB.

E la bagarre si è scatenata proprio a Fondamente Nove.

Il mezzo è arrivato esattamente alle 11.42 e mentre il marinaio annunciava “finecorsa” le persone che affollavano il pontile (pieno di gente) per Murano sono esplose in feroci proteste.

“Eh no, noi siamo qua dalle 11.15 e adesso ‘ti ti me porti a Muran’.”

Come noto, uno sciopero proclamato per tre ore, come quello di ieri – dalle 12 alle 15 – non prevede l’obbligo di collegamenti con le isole, così il pericolo a quel punto era di restare in quel pontone fino alle 15-15.30. Oppure di dover chiamare un taxi, come molti hanno fatto, per il bambino che tornava a casa da scuola o per orari obbligati dal lavoro.

Così, mentre il mezzo restava in moto ma con le cime legate al pontile, la gente per protesta ha cominciato a salire come un corpo unico come se la partenza fosse imminente, e come niente fosse si è accomodata, chi in cabina, chi fuori all’aperto.

A quel punto, mentre il marinaio esibiva una calma zen, il capitano si chiudeva in cabina tra comunicazioni via radio e minacce: “Adesso chiamo i carabinieri”, a cui i passeggeri più infervorati rispondevano: “No, i carabinieri li chiamiamo noi, perché lo sciopero cominciava alle 12…”.

La querelle è continuata a lungo tra botte e risposte verbali tra i due schieramenti: passeggeri seduti e in piedi a bordo del mezzo, che non ci pensavano nemmeno di scendere, e colleghi Actv dell’ufficio di Fondamente Nove che andavano di volta in volta a consigliare il capitano in cabina. E così per lunghi minuti.

La scena è infatti andata avanti a lungo anche tra ipotesi penali e risposte irridenti: “Vardè che ciapè na denuncia per interrusion de publico servizio…!”.

“Ma de pubblico servizio de cossa?? Ti xe qua fermo che no ti te movi…”.

Alla fine non si sa chi abbia davvero i carabinieri, se gli uni, gli altri o addirittura tutti assieme. Fatto sta che i militari non sono mai arrivati, probabilmente impegnati in questioni più serie, dato che non c’era alcun vero problema di ordine pubblico se non uno scambio vivace di opinioni.

Alla fine, dopo circa 45 minuti d’empasse, dalla cabina del preposto al comando è un partito un inaspettato “Ndemoo!”.

Così il giovane marinaio ha mollato le cime e il motoscafo è partito per Murano mentre da tutte le persone a bordo è partito un “olèè…” uguale a quelli della Curva Sud se avesse segnato Aramu al 90′.

La vostra inviata non sa se alla fine abbia prevalso il buonsenso, un gesto di umanità, o un ordine superiore. La cosa importante è che il motoscafo sia davvero partito alle 12.32 da Fondamente Nove con destinazione Murano riportando la gente a casa, in isola e tutto è bene ciò che finisce bene.

Il video dei primi concitati momenti in cui la gente ha “occupato” il mezzo Actv qui sotto.

