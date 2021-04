Caro capitano Actv ti ringrazio. Lettere al giornale

Caro capitano Actv ti ringrazio.

Sono quello che aspettava la corsa del 4.1 al pontile dei Giardini ieri, venerdì mattina alle 7.27.

Non è colpa mia se sono una persona anziana. Ho lavorato tutta una vita e adesso ho bisogno di usufruire dei trasporti, se potessi camminare camminerei, te lo assicuro.

Purtroppo invece faccio fatica a camminare per problemi di salute, ma per contro ti assicuro che pago l’abbonamento ogni mese all’azienda che con i miei soldi e con quelli degli altri fa la tua paga.

Lo pago puntualmente perché a noi “utenti” non è possibile dire: “Lo pago dopo, questo mese vado più piano…”.

Volevo ringraziarti perché la corsa delle 7.27 mi serviva per andare in ospedale in quanto avevo un appuntamento per una visita.

Invece il motoscafo non si vedeva neanche all’orizzonte nemmeno dopo 10 minuti oltre l’orario, quindi sono stato costretto ad una logorante corsa (per quello che permettono le mie possibilità) fino a San Pietro di Castello dove ho preso il primo mezzo che arrivava per l’ospedale, naturalmente arrivando in ritardo alla visita.

Caro capitano Actv, mi dicono che far saltare orari e corse fa parte di un nuovo sistema di lotta di voi dipendenti dato che fare sciopero è ritenuto oggi troppo oneroso.

In questo caso vorrei chiederti che cosa posso centrare io o gli utenti come me nel fatto che l’Azienda non ti paga più una voce di stipendio.

E che cosa posso centrare io col fatto che non ci sono più i soldi per i mancati incassi dei turisti per la pandemia.

Io l’abbonamento lo pago sempre uguale.

Se posso fare qualcosa per te dimmelo che ci provo senz’altro, altrimenti non ha senso che la tua forma di lotta penalizzi me.

Caro capitano Actv, ti auguro che le tue rimostranze vengano ascoltate e vengano esaudite. Ti auguro che l’Azienda riesca a pagarti sempre meglio per tanti anni fino alla meritata pensione.

Ti auguro però anche di vivere tanti anni e di diventare anziano e un giorno di dover aspettare una corriera o un vaporetto che non arriva mai quando avrai un appuntamento da rispettare in ospedale non potendo andare a piedi.

N.B., Castello

