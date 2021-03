Sciopero Actv oggi 8 marzo: 24 ore di disagi. Le modalità

Sciopero Actv oggi: tre ore di disagi che si estendono a 24 per effetto dell’agitazione della sigla Sgb.

Fermi vaporetti, motoscafi, motonavi, ferry, autobus, tram, ecc.

Gli aderenti alle sigle Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Usb e Ugl inizialmente propensi ad un’astensione dal lavoro di tre ore si sono trovati a collegarsi con un’agitazione di 24 ore (a cui potrebbero a loro volta aderire) della sigla Sgb proclamata sempre per l’8 marzo.

Contro la violenza di genere e contro le politiche di austerity; per il diritto a: lavoro, salari e carriere senza discriminazioni; per una pensione dignitosa a 60 anni di età e per un welfare pubblico e universale che restituisca dignità; per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile; per la proroga della moratoria sui licenziamenti; per la tutela della salute della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori: queste le motivazioni.

Sullo sfondo la disdetta dell’integrativo da parte dell’azienda ai dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico.

Durante lo sciopero di 24 ore saranno garantiti i servizi minimi di navigazione.

In particolare:

La linea 17 di Nave Traghetto (Ferry-boat) tra Tronchetto e Lido sarà garantita all’interno dei servizi minimi con 6 coppie di corse (partenze da Lido San Nicolò alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20, 20:00 e partenze da Tronchetto alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10).

Il servizio di trasporto sarà riservato alle sole autovetture (escluso il trasporto di furgoni o mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle Isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB con prenotazione obbligatoria anche per la clientela disabile da effettuarsi entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 07 marzo tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it // Servivi di Mobilità // Sevizi on line // Prenota il Servizio Ferryboat Tronchetto Lido o tramite call center Dime 041 041.

Servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani:

servizio regolare durante fasce orarie garantite dalle ore 06:00 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29

servizio regolare dalle ore 00:01 di martedì 09 marzo

conseguentemente il servizio automobilistico e tranviario non sarà garantito dalle ore 00:01 alle ore 05:59, dalle ore 09:00 alle ore 16:29 e dalle ore 19:30 alle ore 23:59 di lunedì 08 marzo (le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra domenica 07 e lunedì 08 marzo, mentre saranno regolari dalle ore 00:01 di martedì 09 marzo)

le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra lunedì 08 e martedì 09 marzo

nelle isole di Lido e Pellestrina saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica | da Lido SME per Pellestrina: 04:26 – 05:05 – 05:50 – 06:20 – 06:55 – 07:25 – 07:55 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 14:10 – 14:40 – 15:40 – 16:10 – 16:40 – 17:10 – 17:40 – 18:40 – 19:40 | da Pellestrina per Lido SME: 00:15 – 05:20 – 06:05 – 06:40 – 07:10 – 07:45 – 08:15 – 08:40 (limitato Santa Maria del Mare) – 09:20 – 10:20 – 11:20 – 14:55 (limitato Santa Maria del Mare) – 15:30 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 (limitato Santa Maria del Mare) – 18:30 – 19:30 – 20:25 | Sospese invece le corse di linea A da Faro Rocchetta a Lido SME delle ore 23:16 e da Lido SME a Piazzale Ravà-Lido SME delle ore 23:43 e di linea N da Faro Rocchetta a Lido SME delle ore 00:11, da Lido SME a Faro Rocchetta delle ore 00:46 e da Faro Rocchetta a Lido SME delle ore 01:10

la linea extraurbana 8E Treviso – Mestre – Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda di TPL MOM, sarà garantita nelle fasce orarie 6.00/8.59 e 16.30/19.29 per le corse effettuate da AVM/Actv, mentre saranno garantite le corse effettuate da MOM con partenza da Treviso per Venezia alle ore 05:45 e 08:15 | da Treviso per Mestre Centro alle ore 10:48 – 12:48 – 14:48 – 16:48 e 18:48 | da Venezia per Treviso alle ore 07:00 e 09:30 | da Mestre Centro per Treviso alle ore 11:45 – 13:45 – 15:45 – 17:45 e 19:45

Durante lo sciopero resteranno operativi i seguenti punti vendita Venezia Unica: P.le Roma sportelli esterni (06:00-21:20), Ferrovia A/B (07:00-21:40), Rialto C/D (07:00-20:50), San Zaccaria C/D (07:00-20:00), Lido SME (07:00-20:20), F.te Nove (07:00-20:00), P.ta Sabbioni (07:00-13:50), Mestre Centre P.le Cialdini (08:30-19:00), Tronchetto ferry-boat (05:40-12:30/13:40-20:30), Lido San Nicolò ferry-boat (05:50-12:40/13:20-20:10). La clientela potrà acquistare i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) del trasporto pubblico AVM/Actv anche presso le rivendite autorizzate, presso le biglietterie self service, on line su www.veneziaunica.it e via mobile attraverso la AVM Venezia Official App.

Maggiori informazioni sono reperibili on line nei siti actv.it e avmspa.it, nonché attraverso i canali social istituzionali @muoversivenezia e call center Dime 041 041.