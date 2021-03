Nuovo sciopero Actv in arrivo a Venezia.

Si parla di un’astensione dal lavoro di 24 ore per il 26 marzo.

Il tema, a livello locale, è soprattutto quello degli accordi integrativi disdettati.

Il 26 marzo prossimo i lavoratori dell’azienda del trasporto pubblico locale però si uniranno di nuovo ad una protesta nazionale così come già avvenuto per lo sciopero Actv del 6 marzo scorso.

Sullo sfondo della protesta il tema del contratto nazionale.

